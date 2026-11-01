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解缺工！勞部繼續僱用高齡計畫開放申請 最高每人可獲25.8萬補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

面對少子化與高齡化的人力挑戰，如何留住具備專業技能與實務經驗的資深員工，已成為企業穩定營運的重要課題。為鼓勵雇主持續僱用屆齡退休的高齡員工，讓多年累積的工作經驗得以延續與傳承，勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，2027年即日起至2027年8月31日受理申請。

勞動部勞動力發展署北分署表示，依據「繼續僱用高齡者補助計畫」，只要僱用勞工達3人以上的民營事業單位、團體或私立學校，只要留用2027年滿65歲（民國51年出生）的員工，人數達所屬行業規定比例（20%至30%），繼續僱用6個月以上，且薪資不低於原有薪資，即可提出申請。補助標準為按月計酬勞工前6個月每人每月1萬3,000元,第7至18個月每人每月1萬5,000元，最長補助18個月。

勞動力發展署北分署2026年度已核定534家企業，協助逾千名高齡員工續留職場，展現資深人力的專業價值與職場貢獻。

深耕宜蘭多年的喜互惠生鮮超市，即是企業留用高齡人才的案例。該公司提供多元工作機會與教育訓練資源，並重視不同年齡員工的需求；北分署羅東就業中心主動聯繫說明補助資格，協助備妥申請文件。該公司自2024年迄今，已留用5名65歲以上資深員工，並依員工狀況調整工作內容、縮減工時，讓資深員工兼顧體力負荷，持續發揮專業。

在喜互惠生鮮區，66歲的慧姐正熟練地分裝蔬果、親切服務顧客。20年前，她為分擔家計重返職場，從門市銷售員做起，65歲屆齡時，評估自己體力仍佳，決定延後退休。她說，繼續工作跟社會不脫節，有一份收入，生活也比較有重心。主管則依她的體能狀況調整工作內容，減輕搬運重物的負擔，讓她安心留任。

喜互惠超市張經理表示，資深員工工作穩定、經驗豐富，還能將商品知識與服務技巧傳承給年輕同事，讓不同世代彼此學習，共同維持服務品質。

北分署歡迎符合資格的企業踴躍申請，可至「中高齡者及高齡者就業相關服務網」（https://gov.tw/sd8）線上申辦，或親至北分署轄區各就業中心、郵寄北分署辦理書面申請。

缺工 補助 勞動部

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