任職10年不想自己離職！女主管靠1事成功「被資遣」 網揭關鍵：還能告違法
在同一家公司待了10年，想離職卻不想主動提出，究竟有沒有辦法讓公司資遣自己？一名女網友日前分享，自己任職多年並已升上主管職，卻因不想自行提離職，上網詢問有沒有方法可以讓自己被資遣？沒想到她近日更新近況，透露最後真的成功被資遣，而採取的方式竟是「連請3個月生理假」。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己在同一家公司工作10年，職位已升任主管，再往上就只剩老闆，但因為不想主動離職，才上網尋求建議，當時吸引近千人留言分享各種方法。不過，她嘗試後發現，網友提供的建議並沒有實際效果，直到近期才再度發文，宣布已經順利被資遣，並透露自己連續請了3次生理假後，老闆就決定資遣她，還向當初提供建議的網友道謝。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「前東家這樣資遣你，你還可以告他們違法解僱，另賺一筆」、「這什麼破爛公司，恭喜結束孽緣」、「做了十年，居然因為這樣資遣你喔」、「10年員工明明跟寶一樣，這樣就要資遣，廢到笑」、「雖然這是你的目的，但因為這樣就資遣，這是什麼破公司」、「大為震驚，我在職11年，每個月請好請滿都視為理所當然，外面的世界好可怕」、「也太容易，我請假請到爛掉也沒被資遣，扣薪水而已」。
現在裁員似乎已成為企業常態，不論是因為AI發展或成本考量，但公司給了資遣費就代表員工必須乖乖走人嗎？本站曾報導，這個看似直覺的問題，答案未必如多數人所想。律師劉韋廷指出，關鍵不在於「有沒有給錢」，而在於「是否符合法定事由」。依據台灣現行勞基法，雇主不得無故解雇員工，若缺乏合法事由，即使付了資遣費仍屬違法解雇，並非「一定要走人」。
同時，依勞工退休金條例，適用新制的勞工每滿一年可領0.5個月平均工資作為資遣費，最高6個月，且須於離職後30日內給付。此外，雇主也需依就業服務法規定，於離職前10日通報主管機關，並提供非自願離職證明，保障勞工申請失業給付的權益；在預告期間內，勞工每周還可享有2天帶薪謀職假。
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