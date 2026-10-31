任職10年不想自己離職！女主管靠1事成功「被資遣」 網揭關鍵：還能告違法

過去被視為「鐵飯碗」的軍公教工作，如今卻面臨人力流失危機。根據資料，民國111年至114年，中央與地方離職公務員人數高達1萬872人，資歷未滿5年的公務員離職率更超過5成，加上教師、軍人招募與留任問題持續受到關注，讓不少人好奇，曾經象徵工作穩定、社經地位高的軍公教，為何如今卻出現離職潮？

2026-10-31 09:59