同事遲到沒事！她準時打卡竟遭「1原因」被嫌沒熱忱 網傻眼：太雙標

一名女網友抱怨，自己每天準時打卡上班，工作也都能如期完成，卻莫名遭經理針對，甚至被暗示缺乏工作熱忱。反觀另一名經常與主管吃飯、打球的同事，即使遲到、延後繳交報告，仍能獲得包容與稱讚，讓她看傻眼，直呼職場雙重標準太明顯，甚至已開始物色新工作。貼文曝光後，引發網友熱議。

原PO近日在Dcard以「每天壓線打卡被經理針對」為題發文表示，公司規定上午9點上班，她平時大多在8點58分、8點59分打卡，從未遲到，工作也都能順利完成，過去忙碌時還曾配合加班。沒想到近期經理卻開始對她有意見，不僅在會議上暗指部分年輕人每天踩著上班時間進公司，缺乏工作熱忱與向心力，私下更找她談話，希望她調整工作態度，不要讓人覺得只是為了領薪水才來上班，讓她相當無奈。

讓原PO更傻眼的是，上週她一如往常在8點59分打卡，經理看到她進辦公室，竟當面質問她每天都這麼晚到，是否真的把公司放在心上。沒想到另一名同事直到上午9點10分才進公司，經理不但沒有責備，反而笑著關心對方是不是前一天應酬太累。原PO事後才知道，該名同事平時經常陪經理吃飯、打球，偶爾還會幫忙處理私人事務，因此即使遲到也能獲得寬容。此外，經理先前交辦一份報告，她在下班前就完成，卻被批評只是把事情做完，缺乏主動思考；另一名同事拖到隔天才交件，反而獲得主管稱讚有想法，甚至被認為值得給予更多機會。

一連串遭遇讓原PO認為，所謂的工作向心力，似乎不是看工作表現，而是取決於和主管的交情，讓她對職場環境相當失望，目前已經開始瀏覽其他工作機會。貼文引起討論，不少網友替她抱不平，紛紛留言表示，「領多少錢，做多少事，壓線又沒遲到有什麼問題」、「你經理也是閒著沒事，是站在打卡鐘前面計時嗎？有毛病欸」、「壓線打卡有什麼問題？又沒有遲到」、「會在意打卡的人，代表沒有其他東西能顯示他的地位了，真有能力誰會在意你幾點上班啊」。

但也有過來人表示，「我以前是文中那種人，會特別經營一下關係，後來我就對職場很失望了，但這也很現實啊，私下會常聊天的朋友一定有些好處」、「職場就是會做人比會做事重要」、「就是向上管理，會做事反而不重要」、「台灣職場的陋習尤其是台商，不用太意外」、「到處都有這樣的人，一切都是運氣」。