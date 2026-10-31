軍公教爆逃亡潮！菜鳥公務員逾5成離職 網嘆：早被打成米蟲

過去被視為「鐵飯碗」的軍公教工作，如今卻面臨人力流失危機。根據報導，民國111年至114年，中央與地方離職公務員人數高達1萬872人，資歷未滿5年的公務員離職率更超過5成，加上教師、軍人招募與留任問題持續受到關注，讓不少人好奇，曾經象徵工作穩定、社經地位高的軍公教，為何如今卻出現離職潮？

一名網友30日在PTT八卦板發文表示，現在不少軍人一到服役期滿就選擇退伍，甚至不惜賠錢也要提前離開軍中；公務員則放棄公職身分，轉往科技業或服務業發展，教師也陸續離開校園，感嘆「誰愛教快去教」。原PO指出，過去軍公教是不少人追求的穩定工作，如今卻面臨報考人數連年下滑、基層離職率攀升的困境，甚至有人寧願到民間企業或從事打工，也不願留在體制內，因此好奇背後究竟出了什麼問題。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，不少人認為，薪資調整追不上物價漲幅，加上福利制度與社會觀感等因素，都是軍公教人員流失的原因。有人直言，「我念書時一堆同學想去考國考，學長姊還有畢業了還在家裡蹲國考的，當時就是考上就幸福一生」、「應該是現在新制公務員沒有終身俸了」、「砍年金後傻子才當公職，絕對正解」、「基本工資狂漲後變相對錢少，規定又一堆，誰愛誰去做」。

另外也一票人認為去其他產業都比軍公教來得好，「換一般公司勞保，還比較好」、「就其他行業太強了啊」、「台積電輪班賺百萬，你薪水能比台積高大家自然會去擠」、「軍人退去做裝潢搬家汽車美容也比較賺」、「我身邊軍公教朋友都離職去科技業了」。

根據報導，立法院司法法制委員會28日邀請行政總處進行業務報告。人總表示，2027年將精進公務人力整體待遇制度，透過專業及主管加給2,000元、待遇通案調增4%，這二項調薪方案之累加效果，越基層人員調幅越高。除提升高普初等考試初任人員起薪及基層人員薪資、強化主管接班誘因外，亦適度增進公部門整體薪資競爭力。