公司不辦尾牙祭3種福利讓員工選 結果一面倒：普發現金

每到年底，不少公司都會舉辦尾牙，讓員工聚餐、抽獎試手氣，但如果能把這筆預算直接換成現金，你會怎麼選？有網友分享，公司明年決定不辦尾牙，改由各部門自行運用經費，主管因此提出聚餐、抽獎及普發現金3種選項供員工投票。沒想到小組成員想法完全一致，全票支持「普發現金」，讓不少上班族看了直呼羨慕。

原PO在Threads上表示，公司宣布明年取消原本的尾牙活動，將相關預算分配給各部門處理。主管隨後在群組發起投票，讓大家從「聚餐」、「抽獎」及「普發現金」中選出最想要的福利。結果小組內沒有任何人選擇吃飯或抽獎，全員一致投給現金，讓原PO忍不住笑稱，大家都「非常人間清醒」。

貼文曝光後，不少網友認同這項選擇，直言「普發現金最實在」、「不想（尾牙）假笑，不想裝熟」，也有人認為，尾牙抽獎並非人人有獎，與其把預算集中在少數得獎者身上，不如讓每位員工都能拿到福利。一名網友更分享，自己連續3年參加尾牙都只抽中1200元的最小獎，因此格外羨慕原PO公司的做法。

也有上班族透露，自己公司同樣把尾牙預算交由部門運用，卻沒有發現金的選項，只能安排聚餐，再憑發票核銷。對此，不少留言認為，現金不僅省去額外應酬的時間，也能讓員工自行決定用途，有人就笑說，拿到錢後想吃什麼都能自己選，不必配合公司安排。