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迎接超高齡社會 高齡者職訓83%重返職場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台灣已邁入超高齡社會，中高齡及高齡勞工亦是勞動市場的主力。勞動部自2010年12月推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，鼓勵企業活化銀髮勞動力，並透過職業訓練提升中高齡及高齡者就業技能，2025年已協助2萬6,678名失業中高齡及高齡者參訓，訓後就業率達83%。

為協助高齡者提升工作技能以重返職場，勞動部勞動力發展署特別針對65歲以上高齡者的身心特性及需求，開辦適合參訓的專班訓練課程，彈性規劃訓練時數，提供助教及輔具等措施，陪伴高齡者跨出學習第一步，勇敢迎接退休後新人生。

68歲的阿文在環保局清潔隊服務長達26年，自清潔隊員職務退休後，雖然生活步調變得輕鬆，卻也讓他發現生活少了目標，與人互動的機會也逐漸減少。但他希望自己還能有事情做，不想完全脫離社會。

抱著再就業及讓生活更充實的念頭，阿文在一次就業博覽會中得知高齡者職業訓練課程，考量超商門市工作內容多元，也有許多與顧客互動的機會，符合他重新投入職場的期待，因此決定報名參加勞動力發展署「超商門市服務人員培育班」。

「剛報名時，我其實很緊張」，阿文坦言起初擔心自己年紀大，學得慢，也對收銀機、平板等數位設備感到陌生，但他仍決定跨出第一步。

開始上課後，在老師仔細教學與同學互相協助下，他透過勤做筆記、反覆練習，逐漸熟悉收銀操作、商品陳列、食品安全與顧客服務等課程內容，也一步步建立起操作設備與重返職場的信心。

結訓後，在就業服務站協助下，阿文順利投入零售相關工作，將課堂所學實際運用於日常工作。「退休並不是結束，只要願意學習，還是可以重新貢獻社會，也能讓生活更充實」。

為協助高齡者重返職場貢獻寶貴勞動力，勞動力發展署2026年辦理高齡者職訓專班，包括：觀光導覽與旅宿AI規劃培訓班、中式麵食與飲料調製培訓班、商用花藝與植生設計應用班、手機攝影與短影音行銷應用班、園藝栽種與生活應用班等計23班次。

此外，因應產業發展辦理多元化職前訓練課程，每年開辦逾1,800班次，歡迎有參訓需求的民眾踴躍報名，凡是中高齡及高齡者全額補助訓練費用，符合資格者還可申領職業訓練生活津貼，參訓期間無後顧之憂。

重返職場 高齡者 超高齡社會

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