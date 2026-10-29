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減班休息薪資補貼 3行業適用至明年4月底

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

去年因應美國關稅衝擊，勞動部將「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」9個行業納入適用雇用安定措施，若員工遭減班休息，可申請七成的薪資差額補貼，最高月領1萬1500元。勞動部今開會討論，僅留下「其他運輸工具及其零件製造業」、「機械設備製造業」，並新增「化學材料及肥料製造業」適用至明年4月底。

勞動部次長李健鴻說，因外部關稅因素減低，上次會議決議給予這9個行業3個月的緩衝期，今會議上檢視，這9個行業只剩下「其他運輸工具及其零件製造業」、「機械設備製造業」的減班休息人數占就業保險投保人數比率仍達0.5%警戒值，並考量外銷訂單、工業生產指數、出口值等產業指標，因此決議兩行業繼續適用雇用安定措施。

此外，經濟部另提案將基本金屬製造業、石油及煤製品製造業、化學材料及肥料製造業納入。李健鴻轉述，經濟部提案理由是受國際情勢影響，如受中國削價競爭、中東戰事等衝擊。

經委員討論後，考量化學材料業已有南部工廠關廠歇業、員工人數下降，且產業仍面臨中國低價傾銷及市場競爭等壓力，決議新增納入化學材料及肥料製造業，但基本金屬製造業、石油及煤製品製造業有些經濟指標尚好，仍有待觀察，暫不納入。

勞動部勞動力發展署就服組組長黃巧婷說，實施日期將自11月1日起，實施六個月，至2027年4月30日止。

減班休息 薪資 補貼

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