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照顧老母離職場近10年 銀髮中心助6旬女高管重返職場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
高賢（左）擔任雲嘉南區銀髮中心真人圖書，透過面對面交流與民眾分享人生歷程及職涯經驗。記者謝進盛／翻攝
高賢（左）擔任雲嘉南區銀髮中心真人圖書，透過面對面交流與民眾分享人生歷程及職涯經驗。記者謝進盛／翻攝

曾派駐大陸多年的企業高階主管高賢(化名)，返台照顧罹病老母，離開職場近10年後重返職場一度碰壁，在勞動部發雲嘉南分署銀髮人才資源中心協助，不到半年即找到企業顧問一職。

高賢因需陪同母親就醫及自己年齡問題，以部分工時等較彈性的服務業職務為目標，卻發現自己和前述工作格格不入，便求助勞發署雲嘉南分署銀髮人才資源中心。

經透過職涯諮詢服務，發現高賢雖已將屆60歲高齡，但過往曾有20多年營運管理經驗，並協助重新梳理工作歷程，盤點企業管理、溝通協調及資源整合等可延續運用的職能，鼓勵其在考量所需的彈性工時，找尋合適工作機會。

結果，不到半年即找到企業顧問一職，以不定期進場方式協助企業溝通協調及資源整合，除延續過往營運管理專業，也能彈性分配自己的時間、工作和家庭同步兼顧。

雲嘉南分署長柯秀燕表示，南分署銀髮中心透過職涯諮詢、就業支持及職能培訓外，還集結不同職涯背景的銀髮人才推動「真人圖書館」等服務，透過中心借閱及外部單位合作等方式分享生命與職涯經驗，將各自職涯歷程與人生經驗，提供民眾不同的生涯思考與參考，持續在職場及社會中發揮價值。

而高賢也透過分享生涯經驗的「真人圖書館」舞台，把從企業主管轉為家庭照顧者的人生歷程整理成生命故事，過去累積的經驗不再只是履歷上一段紀錄，也成為支持及鼓勵他人力量。

而這樣生命經驗，也正是銀髮中心「真人圖書館」所傳遞價值，今年度共提供8位真人圖書，借閱服務至11月底，有興趣民眾可致電或親洽銀髮中心預約。

柯秀燕還說，勞動部為鼓勵中高齡及高齡者重返職場，持續推動「五五就業獎勵」，針對離開職場逾3個月、年滿55歲以上或年滿45歲且依法退休者，符合資格者最高可申請6萬元就業獎勵，相關資訊可至雲嘉南區銀髮人才資源中心臉書查詢，或撥打（06）2751717專線洽詢。

勞動部持續推動「五五就業獎勵」，針對離開職場逾3個月、年滿55歲以上或年滿45歲且依法退休者，符合資格者最高可申請6萬元就業獎勵。記者謝進盛／翻攝
勞動部持續推動「五五就業獎勵」，針對離開職場逾3個月、年滿55歲以上或年滿45歲且依法退休者，符合資格者最高可申請6萬元就業獎勵。記者謝進盛／翻攝

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