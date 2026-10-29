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資深同事準時下班被新人酸很混！主管原想打最低考績 得知真相後沉默了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名資深女員工中午不休息持續工作，準時下班，卻險被主管打最差考評。圖／AI生成
一名資深女員工中午不休息持續工作，準時下班，卻險被主管打最差考評。圖／AI生成

準時下班就代表不認真工作？一名網友在Threads分享，自己第一次擔任主管時，部門一名資深女同事每天準時下午5點下班，一分鐘都不多留，還被新人私下批評很「混」。

原PO一度打算在考核時給對方最低評價，直到人資提醒他查看工作紀錄，才發現這名女同事連續3年沒有請過病假，中午也經常邊吃便當邊對帳。進一步了解後才知道，女同事每天準時離開，是為了接送安親班的孫子，還得趕去復健中心照顧中風的先生。原PO因此在會議上表示：「五點以後的事，大家不用跟大姐搶。」

貼文曝光後，許多網友認為，準時下班本來就是正常的職場風氣，不應被當成工作不認真的證據。有網友直言：「準時下班的人，是效率高且會安排時間的人。」也有人表示，自己身為主管，反而會催促同事準時下班，認為主管應該帶頭建立健康的工作文化，而不是鼓勵員工為了表現而刻意留下來。

也有網友點出，加班背後可能有不同原因，不能單憑留在公司的時間判斷一個人的工作能力。有人認為，若經常需要加班，可能是工作分配不合理，也可能是個人效率或能力需要調整，當然也不排除工作量真的過大，主管應該實際了解狀況，而不是一概而論。

更有人提醒擔任主管的原PO，質疑他一開始僅憑同事一面之詞即決定考核判斷，「竟然要人資提醒才懂查記錄，原想聽新人說話就決定，這個主管要不得。」原PO對此也大方親回表示：「你罵得沒錯，我那時是先聽了閒話才去看事實，順序完全反了。還好人資有提醒，不然一個認真的人，就這樣被我冤枉。」

有網友認為，該名資深同事中午休息時間工作，實際上是另一種加班，有些主管反倒喜歡公司裡的「小人」，「因為小人愛嚼舌根，認為可以從小人那邊聽到一些情報，最後小人往往會成為不做事的人，他的時間都拿來觀察同事，日子久了，認真的人就會離去。」

另有網友分享，曾經提早上班、中午不休息，只為了把工作完成並準時接小孩，卻因準時離開而拿到乙等考績，最後決定申請育嬰留停，直言這樣的評核方式讓人感到不公平。

此外，有人批評，職場存在不少員工刻意拖延下班、營造努力工作的假象，甚至有人把工作留到加班時段才處理，真正認真做事的人反而被迫承擔更多責任。也有網友以自身管理經驗指出，主管應具備觀察與判斷能力，應該看員工的工作成果、效率及實際負荷，而不是用誰待在公司最久來決定考績。

不少網友也認為，職場若將加班時間當成忠誠度或工作態度的指標，容易讓有家庭照護責任的人吃虧，也可能讓真正有效率的員工被誤解。

主管 考績 加班 職場

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