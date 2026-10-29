高齡海嘯掀起需求熱 新人物理治療師月薪衝破5萬

醫護缺工問題依舊未解，根據衛福部統計，今年7月全台領證護理人員實際執業率僅6成2，且今年1月至7月，護理執業人數更減少827人。隨著台灣邁入超高齡社會，醫療與照護需求持續擴大，醫療產業面臨的挑戰不只是第一線醫護人力不足，也包括如何滿足高齡者的復原、功能維持與長期照護需求。

根據1111人力銀行資料庫觀察，物理治療師工作機會較去年同期成長24%，復健技術師年增45.5%，居家服務督導員年增35.5%；其中，物理治療師工作1至3年者平均月薪達5萬1,442元，復健技術師平均月薪也接近4.9萬元，顯示隨著醫療需求多元化，復健及照護相關人才的重要性日益提升。

人口結構老化，也讓醫療產業的人才需求出現變化。高齡人口增加，醫療服務除了急性治療外，更延伸至復原與長期功能維持，讓復健相關專業的重要性更加凸顯。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，談到高齡化帶來的醫療需求，外界往往先想到長照及照服員，但其實長者能否維持生活自主、降低跌倒風險，以及在疾病或手術後恢復活動能力，同樣需要專業人員投入。因此，物理治療師與復健技術師不只是醫療體系中的支援角色，更是串聯治療、復原與生活品質的重要人才。

以薪資來看，物理治療師新人平均月薪達5萬1,442元，較2025年的4萬8,946元增加約5.1%；復健技術師平均月薪約4萬8,874元，較2024年的3萬9,193元增加約24.7%。顯示相關職務的招募需求持續受到關注，薪資表現也具備一定吸引力。

曾仲葳分析，復健相關專業人才的價值，在於依據患者的身體狀況與需求，透過專業評估及適當訓練，協助改善身體功能並追蹤恢復進度。復健不只是受傷或手術後的短期治療，更涉及長者的身體功能維持及日常活動能力改善。隨著高齡人口增加，如何協助長者延緩功能退化、維持生活自主，將是醫療與照護服務的重要課題。

除了復健專業，長照體系的人力需求同樣不容忽視。1111人力銀行針對照顧機構、護理之家及安養機構等相關單位進行調查發現，87.5%的受訪機構表示長期面臨人力不足，其中以照顧服務員最為短缺，占60.8%，其次為護理人員的32.9%及行政管理人員的14.4%。曾仲葳表示，長照服務除了需要第一線照顧人力，也需要負責人員管理、服務安排及個案協調的行政與督導人才。以居家服務督導員為例，工作機會較去年同期成長35.5%，平均月薪約4萬821元，較2024年增加約5.8%，顯示長照產業除了第一線照護，在管理與協調職務方面也有持續性的人才需求。

除了直接提供治療服務的專業人員，醫療設備操作技術員也是醫療服務不可或缺的一環。根據1111人力銀行資料庫觀察，醫療院所相關設備操作技術職務的工作機會較去年同期成長逾5成，平均月薪來到4萬5,000元以上。