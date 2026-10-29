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檢視六都勞動政見 勞團：台南勞動違規率高、應降低對中央的依靠

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
勞團29日公布六都勞動政策候選人調查，盼候選人可增加勞動預算、勞檢與多元支持服務。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
勞團29日公布六都勞動政策候選人調查，盼候選人可增加勞動預算、勞檢與多元支持服務。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

六都應降低對中央勞動預算依賴、增加勞檢人力與跨局處勞工支持方案！」勞團29日公布六都市長候選人勞動政策調查，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，《財劃法》讓地方財政大幅增加，六都應降低對中央依賴、增加自籌勞動預算。另外，台南勞動違規率高，但藍綠候選人都未受訪，他們覺得很可惜。

優先施政差很大

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說明，由於《財劃法》讓地方政府收入大幅增加，但勞動預算占比與增加幅度相當少，因此他們曾提出三大地方勞動支出訴求，包括「提高勞動預算占比」、「增加勞檢人力強化職安預防」與「強化弱勢就業培力，建構勞政與社政聯繫會報」，並拜會六都主要縣市長候選人。

針對勞工預算增加，楊書瑋說，雖然多數候選人都願意增加勞動預算，但除了本身預算增加以外，有些候選人是希望增加跟中央爭取（例如桃園與台北），而各候選人的優先項目與財源都有不小差異。以台中為例，國民黨台中市長候選人江啟臣希望擴大「勞權基金」，民進黨桃園市長候選人黃世杰則是希望推動跨局處就業服務與強化弱勢支持系統。

台南勞檢紀錄不佳

對於勞檢量能增加，文化勞動暨人力資源學系助理教授劉曦宸指出，地方勞檢向來存在量能不足的問題，因為人力不夠，待遇與保障偏低，因此呼籲各地增加勞檢，雖然多數候選人都有承諾，但台南市長無論國民黨候選人謝龍介，還是民進黨候選人陳亭妃都未受訪，而台南又是勞動違規的高密度區，感到很遺憾。

「六都都有各自產業特色與發展趨勢，就業服務應該因地制宜！」勞陣研究部主任洪敬舒指出，過去相關服務長期仰賴中央，穩定就業的效果並不佳，而被問到這些問題時，受訪候選人大多承諾願意增加跨局處與民間團體的對話或會報，包括高雄藍綠候選人柯志恩、賴瑞隆，民進黨台北市長候選人沈伯洋另承諾會先了解公務員離職率高的問題。

降低對中央依賴

勞陣總結指出，各陣營雖均認同增加勞動預算，但並未承諾增加比例，雖然可理解，但地方財政大幅增加已經是既定事實，地方支持勞工措施應降低對中央的依賴；針對預算增加，勞陣認為應朝向多元化，包括擴充勞檢、職安、就業服務，並進行勞工需求統計調查作為政策規劃依據。

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六都 台南 2026九合一選舉 勞團 政見 財劃法

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