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好市多讓孕婦員工穿專屬背心 網讚友善職場：推車會更小心

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多賣場人潮眾多，網友認為醒目的孕婦識別背心，有助提醒顧客留意購物推車動線。聯合報系資料照
好市多賣場人潮眾多，網友認為醒目的孕婦識別背心，有助提醒顧客留意購物推車動線。聯合報系資料照

懷孕員工在工作時如何兼顧安全，近日成為網友關注的話題。有網友發現好市多Costco）懷孕員工穿著專屬的粉紅色「孕媽咪背心」，讓她直呼「很棒欸，友善公司」，貼文吸引超過57萬次瀏覽。不少人認為，賣場人潮多、購物推車又大，明顯的識別背心能提醒顧客多加留意，降低碰撞風險。

原PO在Threads上發文表示，看到高雄大順店好市多懷孕員工穿著專屬背心，覺得相當可愛，也注意到員工的雨鞋上還寫有名字，讓她直讚貼心。照片曝光後引發討論，有人認為孕婦在懷孕初期不一定看得出肚子，透過醒目的背心，能讓周圍的人更容易察覺並主動避讓。

不少網友分享逛賣場的經驗，指出好市多購物推車體積較大，加上人潮眾多，走動時難免發生碰撞。有孕婦留言表示，自己外出購物時曾遇到其他人沒注意前方、突然推車撞過來，因此特別認同這項設計；也有人說，看到穿著背心的員工，會更留意推車動線，避免請對方搬運重物。

此外，有網友分享，自己公司會讓主動通報懷孕的員工換上粉色制服，而科技業也設有孕婦專用識別證背帶、外套或座椅，部分零售及餐飲業則使用臂章、不同顏色的制服來辨識。另有網友提出疑問，擔心讓孕婦穿著不同制服是否可能造成標籤化，不過多數留言認為，只要目的是提醒他人注意安全，仍具有實際幫助。

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