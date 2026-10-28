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因應少子化、職場霸凌 勞動部將增設2科

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

為配合國家少子化的台灣人口對策新戰略，以及防範職場霸凌勞動部今表示，為因應新增的業務，行政院人事行政總處已同意勞動條件及就業平等司下增設「友善家庭職場科」，職業安全衛生署也將成立「職場心理健康科」，共同健全職場發展。

勞動部為了配合「台灣人口對策新戰略」，推出了育兒友善職場6大措施，包含加碼婚假、產假、陪產假延長、育兒留停年齡、津貼都延長，以及投保薪資上限再提高、獎勵建立友善育兒彈性及縮減工時環境、強化企業托育等。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅受訪表示，為配合少子化推動台灣人口對策新戰略，因此新增了不少業務，也因此需要更多人力，人總也已同意勞動條件及就業平等司下成立新的「友善家庭職場科」，目前規畫編制為1名科長4名科員，勞動部處務規程在10月23日也已修正發布生效，目前仍在尋覓人才，目標新制度明年上路。

另職場心理健康是全球與台灣高度重視的議題，「職業安全衛生法」的職場霸凌防治新制也已於今年7月1日正式施行，職安署也規畫成立「職場心理健康科」，協助企業落實法令遵循，建立安全、健康與友善的工作環境。

勞動部 少子化 職場霸凌

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