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因應AI數位轉型浪潮 產業新尖兵計畫補助最高10萬元訓練費+8千獎勵金

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
產業新尖兵計畫補助最高10萬元訓練費用，每月再發8000元學習獎勵金。圖／勞動力發展署提供
產業新尖兵計畫補助最高10萬元訓練費用，每月再發8000元學習獎勵金。圖／勞動力發展署提供

面對人工智慧（AI）技術快速演進與產業數位轉型浪潮，職場關鍵技能正面臨前所未有的快速更新。為協助青年掌握產業脈動、對接關鍵技術，勞動部勞動力發展署積極推動「產業新尖兵計畫」，除補助青年最高10萬元訓練費用外，並預計自明年起，訓練費用首度納入「付費訂閱AI工具」補助。

勞動力發展署進一步說明，青年參加「產業新尖兵計畫」指定課程，訓前僅需先繳交自付額1萬元訓練費用，於結訓取得證書，並於訓後90日內成功就業者，該筆自付額即可申請「全額返還」。此外，參訓期間每月還能領取8000元的「學習獎勵金」，有效減輕進修期間的經濟壓力。同時，辦訓單位亦提供量身打造的履歷健診、面試模擬及就業媒合服務，全力協助青年結訓即就業。

另為讓青年不只停留在「理解AI概念」，更能實質達到「駕馭AI工具」的層次，自2027年起，參加「產業新尖兵計畫」指定課程者，除補助青年最高10萬元訓練費用外，訓練費將內含最高8000元的AI工具訂閱補助。

勞動力發展署表示，「產業新尖兵計畫」結合資訊工業策進會、工業技術研究院、商業發展研究院等法人研究機構，以及國內工商團體與優質大專校院等多元辦訓資源，開辦國家重點產業發展需求的專業訓練課程。課程範疇涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等5大領域，並連結產業趨勢開辦人工智慧、半導體、智慧製造、淨零轉型及數位行銷等課程精準培訓。

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