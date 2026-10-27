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打石工注意！人造石加工粉塵危害肺病 勞動部籲定期健檢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
人造石加工粉塵的健康風險不容輕忽，勞動部呼籲業者應積極改善加工製程，落實源頭防護及粉塵暴露控制，預防職業病發生。記者葉冠妤/攝影
人造石加工粉塵的健康風險不容輕忽，勞動部呼籲業者應積極改善加工製程，落實源頭防護及粉塵暴露控制，預防職業病發生。記者葉冠妤/攝影

營造工地、室內裝修的人造石板材，在製造、切割、拋光及研磨等加工過程中，容易產生含結晶型游離二氧化矽的粉塵，勞工若長期吸入，恐罹患矽肺症。根據職業災害預防及重建中心的訪查，350名人造石產業的勞工接受粉塵作業特殊健檢，發現4人疑似與工作相關的肺部健康異常，且平均年資僅2年。

勞動部職安署職災勞工保護組組長蔡嘉華表示，為掌握人造石產業粉塵暴露情形及勞工健康風險，職業災害預防及重建中心與17家職業傷病診治專責醫院自2023年到2026年展開人造石產業職業病群聚調查，完成60家事業單位工作現場訪視，協助305名勞工接受粉塵作業特殊健康檢查。

調查結果發現，4名勞工經評估有疑似與工作相關的肺部健康異常情形，平均工作年資為2年，最短僅1年，顯示人造石加工粉塵的健康風險不容輕忽。

蔡嘉華說，結晶型游離二氧化矽已被國際癌症研究機構列為第1類致癌物，長期吸入含有該物質的粉塵，可能造成不可逆的肺部損傷，國內已有6名人造石相關矽肺症個案，從接觸粉塵至確診最短僅4年半，平均6.7年，這6人裡面，有2名已過去，其中1名年僅30歲即確診矽肺症，雖經肺臟移植治療，仍不幸死亡。

台大醫院環境及職業醫學部主任陳啟信說，二氧化矽含量越高，毒性越強，尤其是人造石的打石作業，剛破碎、研磨、切割產生的粉塵，毒性較高，若沒有做工程環境控制，當下傷害很大。他另提及，相較於傳統Ｘ光，電腦斷層較能偵測到早期肺部異常。

勞動部強調，預防人造石粉塵危害，關鍵在於從製程源頭減少粉塵產生與逸散，不能只依賴勞工配戴口罩。事業單位應優先採取濕式切割、研磨等低粉塵作業方式，避免採行易產生大量粉塵的乾式加工，或設置有效的局部排氣及集塵設備，定期確認防護設施效能。

不過，職安署職災勞工保護組簡任技正葉沛杰說，去年下半年勞檢相關業者，仍有29家違規被通知改善，主要違規原因在於防護設施並未定期檢查效能，他提醒必須每半年做一次環境監測，若通知後未改善將開罰3萬到75萬，若沒有設置防護設施，開罰5萬到300萬。

為鼓勵業者從源頭防護及粉塵暴露控制，勞動部推動「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」，將製造、處置或使用含結晶型游離二氧化矽物質的事業單位納入補助對象，符合資格者最高可獲350萬元補助，總計補助16家事業單位，受惠勞工近3000人，補助約900多萬元。

勞動部提醒，從事人造石製造、加工粉塵作業的勞工，參加勞工職業災害保險期間，每年皆可依規定由其投保單位向勞保局申請預防職業病健康檢查，如已變換工作、離職或退保，每年仍可自行申請預防職業病健康追蹤檢查，檢查費用由勞保局支付。

健檢 勞動部 肺部

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