網友熱議TOP6「上班族壓力來源」 第一名竟讓人懷疑自我價值？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「上班 族壓力來源」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6上班族壓力來源。

在工作節奏快速、競爭激烈的職場環境，上班族除了得面對繁重的工作任務與緊迫的時程，也可能因績效考核與主管管理風格等因素而感受到壓力。當工作上的壓力不斷累積，不僅影響上班時的心情，更可能影響日常生活的步調與身心狀態。本次透過 OpView 社群口碑資料庫，觀測網友熱議的六大「上班族壓力來源」，一起來看看哪些職場難題最讓人心累吧！

「績效壓力」影響員工自我評價 「工時過長」連假日也得上班

網友熱議TOP6上班族壓力來源 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「上班族壓力來源」的相關話題討論，最多人提及的是「績效壓力」。從金融業至服務業，許多企業都會設置績效目標，希望員工達成相應標準。

便有網友坦言，「月初而已就在擔心比別人低怎麼辦」，認為業績是否達標是工作時最令人焦慮的事情之一；也有民眾進一步指出「有業績壓力的工作最累的地方不是數字本身，而是我們很容易把數字跟自我價值綁在一起。 」

對此，網友也建議正承受業績壓力的上班族，可以試著「把業績當『儀表板』，不是『成績單』」，鼓勵大家轉念將業績視為檢視與調整工作表現的參考，從中找出仍有進步空間的地方，而非作為對自我價值的唯一判斷標準！

此外，「工時過長」同樣是廣受熱議的壓力來源，社會上不時可聞員工因過勞生病甚至猝死的消息，相關新聞往往引起熱烈討論，有網紅更直言「台灣真的是過勞之島」。不少網友分享自身經驗，表示「常常加班到半夜甚至到隔天」、「加班2小時是常態，回家多半無力到只能滑手機」。

除了平日加班，也有民眾提到公司請假不易，即便好不容易放了假，在休假期間仍可能需處理工作，甚至「聽過有人颱風假老闆打電話叫員工來上班的」。從日常加班到休假時間遭到壓縮，過長的工時不僅影響生活品質，也讓上班族的身心承受不小的負擔。

另一方面，「主管管理風格」也是受到不少網友討論的壓力來源。不論是難以適應主管的管理方式，或長期面對情緒勒索與不合理的要求，都可能讓上班族感到身心俱疲。例如有網友在社群發文詢問，在「月薪高但每天被主管瘋狂情緒勒索」跟「月薪低但辦公室氣氛和樂」兩份工作間，究竟該如何抉擇？

不少民眾傾向選擇工作氣氛較佳的環境，直言「好的精神狀態比賺到更多錢值得」；也有網友分享親身經驗，表示「真的遇過雷包主管，那個我受不了，寧願不要領那麼多」，顯示若需長期承受主管的負面情緒，即使薪資待遇優渥，也未必能抵銷心理上的負擔。

面對職場中的各種壓力，除了釐清自身的壓力來源並找出對應解方，也別忘了適時透過運動或與親友交流等方式釋放情緒。若壓力已影響日常生活，也應主動尋求專業協助，探索適合自己的紓壓方式，才能在忙碌的工作中照顧好身心狀態，找回生活與工作的平衡！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「上班族壓力來源」相關討論則數。

觀測期間：2026/07/14~2026/10/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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