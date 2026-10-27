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雇主抗議移工失聯、懷孕陷照顧空窗 勞動部回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台灣雇主協會等團體今天上午前往勞動部抗議，反對現行移工政策，並邀請勞動部長出來辯論。記者曾原信／攝影
台灣雇主協會等團體今天上午前往勞動部抗議，反對現行移工政策，並邀請勞動部長出來辯論。記者曾原信／攝影

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會27日赴勞動部，抗議移工失聯、懷孕或轉換雇主等狀況，讓失能家庭陷入照顧空窗期。對此，勞動部回應，政府持續從管理機制、降低失聯誘因、強化查緝與跨部會合作等面向，精進失聯移工預防管理與查緝措施。

有關公平招募調適及配套措施，勞動部表示，歐美禁止供應鏈強迫勞動的要求，已進入貿易談判與供應鏈管理，並非僅針對台灣。考量台灣產業的負擔能力，政府在台美對等貿易協定的談判中，盡力爭取3年緩衝調適期，來給台灣產業更多的因應時間和空間。

勞動部說明，在台美對等貿易協定中，相關公平招募的承諾，僅限製造業及漁撈業，家庭雇主並不適用，請家庭雇主無須過度擔憂。

針對製造業及漁撈業，政府除了在談判爭取3年調適期，也會盡力協助接軌國際供應鏈要求，來降低貿易風險；同時，也會和目的事業主管機關合作，研議協助業者降低聘僱成本負擔的配套措施。

勞動部已在今年2月發布「企業防制強迫勞動指引」，在製造業部分，也和經濟部合作，規劃成立「公平招募輔導團」，提供企業諮詢及入廠輔導。接下來，也將透過協助境外招募費的透明化，以及爭取稅務上的抵扣，來降低業者的聘僱成本。

在漁撈業部分，勞動部也將與農業部合作，強化國對國聘僱之方案，輔導漁撈業雇主降低經營風險、穩健接軌國際市場，並協同規劃符合產業需求且有助於降低用人成本相關配套。

對於家庭雇主的照顧需求與支持，勞動部表示，家庭雇主雖不是台美對等貿易協定中，所承諾的公平招募產業對象，但政府依舊會持續以協助家庭雇主的需求與情境為目標，來檢討相關政策。

尤其，家庭雇主的聘僱情境與企業不同，若遇移工休假、失聯或重大傷病等情形，尤其是重症失能家庭，可能面臨更沉重的照顧壓力。

勞動部將持續檢討相關制度與政策，強化與衛福部之跨部會合作，以擴大提供家庭雇主之公共照顧資源以及更順暢的制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

目前政府已編列約20億元預算，提供喘息及短照服務，兩者合計每年52日，未來也會持續檢討增加。同時，勞動部也將與衛福部合作研議，提供外籍看護及家庭雇主更多元、專業的照顧技巧培訓，以提升照顧品質、減少照顧摩擦。

勞動部指出，政府持續從管理機制、降低失聯誘因、強化查緝與跨部會合作等面向，精進失聯移工預防管理與查緝措施。

也因此，失聯移工發生率已由2022年近6%的高峰，下降至2025年的3%，2026年也再持續下降；同時，失聯移工累積人數則由2025年底近9萬5千人的高點，已降至2026年8月約8萬9千人，顯示相關精進措施已有初步成效。

後續將結合各產業主管機關，輔導雇主和人力仲介落實選工、聘僱管理及法遵責任，並透過勞動部與內政部跨部會合作，加強資訊介接和科技運用偵查，尤其將重點鎖定非法仲介及幕後不法集團，從源頭阻卻移工失聯及打擊地下非法媒介。

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