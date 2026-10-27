影／雇主團體勞動部抗議 反對現行移工政策

台灣雇主協會等團體今天上午前往勞動部抗議，反對現行移工政策，並邀請勞動部長出來辯論。雇主協會指出，勞動部、移民署、衛福部等單位應該主動公開移工懷孕人數、勞保請領、健保使用、失聯查緝與遣返、洗工人數，違法仲介等數據，並保障失能家庭照護不中斷，協會指出，許多雇主本身也是勞工，不能讓合法聘僱者陷入困境。

協會認為，針對外籍移工，政府應該成立專責單位，推動相關法案改革，並改進目前移工事務權責分散狀況。現場許多雇主及抗議者表達對勞動部政策強烈不滿，質疑勞動部保障移工權益卻犧牲本國勞工權益，台聯黨主席周倪安更在現場希望衝進勞動部抗議，並希望國民黨立委王鴻薇「帶頭」，但被王鴻薇拒絕，王鴻薇認為，先與勞動部溝通，才能真正推動改革。

台灣雇主協會等團體今天上午前往勞動部抗議，反對現行移工政策，並邀請勞動部長出來辯論，曾女士家中聘僱的移工即因為懷孕而無法繼續工作，家中照護出現缺口。記者曾原信／攝影

台灣雇主協會等團體今天上午前往勞動部抗議，反對現行移工政策，並邀請勞動部長出來辯論。記者曾原信／攝影

台灣雇主協會等團體今天上午前往勞動部抗議，反對現行移工政策，並表明許多移工雇主也是勞工。記者曾原信／攝影

台灣雇主協會等團體今天上午前往勞動部抗議，反對現行移工政策，並邀請勞動部長出來辯論，有身障者反映目前就業安定費造成的壓力。記者曾原信／攝影

台灣雇主協會等團體今天上午前往勞動部抗議，反對現行移工政策，並邀請勞動部長出來辯論，立委王鴻薇表示勞動部長以前也參加工運，應該幫幫同樣身為勞工的移工雇主們。記者曾原信／攝影