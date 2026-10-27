影／移工請假照顧空窗誰負責？民團赴衛福部呼籲政府建立完整制度

桃園市家庭看護工職業工會（DCU）、台灣身心障礙者自立生活聯盟、婦女新知基金會、台灣國際勞工協會（TIWA）、台灣照顧勞動產業工會（SBIPY）及印尼勞工團結組織等團體，今天上午前往衛福部抗議，指出長照人力及支持服務不足，當家庭看護移工因懷孕、生產或其他原因無法提供照顧時，被照顧者便可能面臨照顧中斷的困境，呼籲政府建立完善的臨時照顧及緊急承接機制。

抗議團體指出，問題不在移工懷孕，而是衛福部未能提供足夠的照顧支持服務，導致雇主與移工必須自行面對照顧空窗。移工請假、休假是應有的權利，政府應負起規劃替代照顧服務的責任，不能讓個別家庭在找不到臨時照顧人力時獨自承擔壓力。抗議團體表示，照顧空窗不只發生在移工懷孕、生產期間，例假、休假、病假、罹患重症、意外工傷，甚至返鄉探親，都可能使家庭照顧服務中斷。對長期依賴移工照顧的家庭及身心障礙者而言，若缺乏替代人力，可能面臨被照顧者安置、聘請臨時照顧人力，以及重新聘僱看護移工等費用與壓力。

現場抗議者高喊「空窗期是衛福部責任，移工請假要保障，障礙者支持不能斷！」、「問題不是移工懷孕，問題是衛福部製造對立！」及「請假是移工的權益」等口號，要求政府正視照顧人力不足及服務銜接問題，並向衛福部提出五項訴求。

長期使用外籍移工的身心障礙者劉于濟表示，自己患有極重度肌肉萎縮症，使用移工照顧超過25年，夜間需要協助翻身，日常生活也有部分需求仰賴他人。他指出，當勞動部提出相關政策時，衛福部應同步提出配套措施，不應讓身心障礙者與移工自行協調照顧空窗。劉于濟強調，身障者需要移工協助生活，也理解移工需要休假，照顧空窗不應由家庭單方面承擔，政府應建立完整制度，保障身障者的照顧需求及移工的休假權益。

活動最後，由台北市新活力自立生活協會成員王雅瑩代表，向衛福部長期照顧司科長徐鉅美表達身心障礙者的需求與心聲。

桃園市家庭看護工職業工會（DCU）、台灣身心障礙者自立生活聯盟、婦女新知基金會與，台灣國際勞工協會（TIWA）、台灣照顧勞動產業工會（SBIPY）、印尼勞工團結組織等團體，上午前往衛福部部前抗議長照人力不足。記者黃義書／攝影

桃園市家庭看護工職業工會（DCU）、台灣身心障礙者自立生活聯盟、婦女新知基金會與，台灣國際勞工協會（TIWA）、台灣照顧勞動產業工會（SBIPY）、印尼勞工團結組織等團體，上午前往衛福部部前抗議長照人力不足。記者黃義書／攝影