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離職別主動退公司群組！網曝關鍵原因 6萬人點頭：老手才懂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提醒，離職後別自己退出群組，等公司將自己移除，才能保留對話紀錄。示意圖／AI生成
一名網友提醒，離職後別自己退出群組，等公司將自己移除，才能保留對話紀錄。示意圖／AI生成

離職辦理交接後，該馬上退出公司群組嗎？一名網友提醒，離職後千萬別急著退出工作群組，建議等公司將自己移除，才能保留過去的對話紀錄，避免日後遇上勞資糾紛時，缺乏相關對話作為佐證。貼文曝光後，引發廣大網友關注。

這名網友在社群平台「Threads」發文「離職，絕對不要退出公司群組」，認為應由公司主動將你移出群組，才能留住所有之前的對話紀錄，短短幾句話吸引超過6萬名網友按讚。

貼文引來不少網友認同，「沒有錯，或是事先全部截好、螢幕錄影對話框」、「想對公司說的話，記得寫在記事本」、「退群組這招，老手才懂，離職後唯一還留得住的，大概就是那些對話截圖了」、「離職前幾天就應該先備份好LINE群組裡的所有對話紀錄」、「真的，你有勞資糾紛就別退，趕快備份下來」、「準備要提出離職當下，早就要備份」。

不過，也有網友回應「雖然知道這個邏輯，但一般決心離職的人，是真的一分一秒的時間都不想多待在群組耶」、「離職第一件事就是自己退群組，超舒服」、「我會自己退，而且申請離職完就退了，一分鐘都不想多待」、「沒辦法，群組多到會發瘋，不退對不起自己」、「但最後一關 ，人事會看著你按退出…」、「很難，周遭朋友及我個人的離職經驗，離職手續其中一關就是自動退群組，你不退離職程序就會卡住」。

離開一間公司時，退出工作群組通常被視為與舊職場正式切割的重要儀式感。本站曾報導，一名網友分享，自己離職下班後，本來懷著暢快的心情準備親手點擊退群，沒想到點開Line時卻發現早已被管理員移出群組，讓他大感錯愕與不甘。

對此，有人笑稱「下班前十分鐘就要先退了」，也有人透露自己在填完離職單後，直接將積壓已久的心聲一次傳到群組後立刻退群，讓辦公室氣氛頓時凝結。更有網友打趣建議原PO，可以請舊同事幫忙加回去後再補上一句「我自己會退」，把主導權搶回來，同時也不忘提醒離職後應順手封鎖前主管與接手同事，避免日後再接到來自前東家的詢問電話與工作訊息。

群組 離職 職場

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