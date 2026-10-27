飲料店月營收破百萬？作家曝觀察法 還有人戴勞力士搖飲料

作家黃大米近期在臉書分享經營飲料店的心得，認為從店內員工人數，可以觀察一家店的生意好不好。她指出，若每次經過都能看到3名員工，月營業額可能有60、70萬元；若各時段都有4名以上員工，業績甚至可能突破百萬元。

黃大米表示，飲料店月營業額破百萬元的案例並不少見，尤其是一線連鎖品牌，不少分店都有機會達標。她認為，這也是加盟金動輒300萬元起跳，仍有人積極投入，甚至陸續開出第二、第三家分店的原因，因為確實有人從中獲利。她也聽過有茶飲店老闆戴著勞力士搖飲料的說法。

不過，黃大米坦言，自己目前還沒進入賺錢行列，仍在經營路上載浮載沉，加上餐飲業人員流動率高，讓經營充滿挑戰。至於如何把飲料店經營成業績破百萬元的名店，她笑說：「我如果知道，還會每天在這邊哇哇叫嗎？」並認為這段飲料店體驗之旅，將替人生增添不少有趣經歷。

貼文引發網友熱議，有人分享：「剛開幕辦活動時的雞排店有至少四位員工，我刻意在活動過後再去巡店、只剩一位員工，我在想能不能撐過一年都是問號。」也有網友提到：「國慶日時路過台東鄉下的飲料店，只看到1-2個店員。」另有人表示，社區附近的50嵐、麻古茶坊及茶魔等店，員工人數通常都有4人左右。

另有網友分享：「我們這裡有飲料店老闆就是因為業績很好買賓士休旅車的（不是入門款的小休旅喔），後來又在附近多開了一家飲料店。」也有人提到，住家附近有一家巷弄內的自創飲料店，「至少4個人以上同時在工作，一直在煮茶，老是大排長龍」，即使沒有打廣告，生意依然相當好，店家忙到中午還會固定關門休息，每周公休兩天。

至於如何觀察飲料店的來客量，有網友建議：「營業時間起與末各買一杯飲料，看發票，就能看出來客數。」