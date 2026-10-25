828個職缺等你來…北市28家企業聯合徵才 從入門到專業職涯一次掌握

台北市就業服務處10月27日至29日於所屬就業服務站辦理小型徵才活動，集結28家企業，釋出828個工作機會，涵蓋營建工程、物流運輸、百貨零售、餐飲旅宿、醫療及長照服務等產業，從兼職、門市服務到專業技術職缺，提供求職民眾多元選擇。

本周徵才亮點之一，是10月29日於艋舺就業服務站登場的根基營造。該公司長期投入營建工程，並於2000年股票掛牌上市，此次招募現場工程師45名、機電工程師4名及職安工程師13名，共62個職缺，月薪4萬元至7萬元。對具備工程、機電或職安相關專業的求職者而言，不僅有機會爭取理想薪資，也能累積工程實務經驗、深化專業能力，為未來職涯發展奠定基礎。

想從服務業起步的民眾，也有不少好選擇！新光三越百貨招募營業員、顧客服務人員及營運儲備幹部，月薪約2萬9,500元至3萬9,000元，依工作經歷核薪；大全聯內湖店提供賣場服務、收銀、生鮮、倉管及維修技術等職缺，正職月薪3萬1,500元，維修技術員另有證照加給。從顧客服務、商品管理到現場營運，都能逐步累積實務經驗，未來朝儲備幹部或營運管理方向發展。

餐飲業則兼顧多元入行機會與專業成長。寒舍餐旅招募餐廳服務員、領班、廚房內場、西點麵包師傅及房務員等，月薪依職務約3萬2,000元至4萬8,000元；金御賞招募天婦羅職人廚師、外場服務員及兼職人員，部分職務月薪4萬8,000元起。喜歡料理或與人互動的民眾，可依自身興趣與經驗選擇職務，從基礎工作累積服務技巧、烹飪技術及現場管理能力，逐步邁向專業職人或管理職。

物流運輸與生活服務同樣有亮眼機會。DHL洋基通運招募國際快遞運務員及顧客服務專員，月薪均為5萬元以上；微笑單車（YouBike）提供調度、維護及計時職缺，正職調度與維護專員月薪約3萬8,600元至4萬3,600元，夜班職務約4萬4,600元至4萬9,600元，另有獎金或相關津貼。喜歡實務操作、具備維修或服務能力的民眾，可進一步了解工作內容，累積專業經驗。

醫療照護領域也提供不同的職涯選擇。禾馨民權婦幼診所招募房務、特約客服櫃台及掛號櫃台人員，月薪依職務約3萬3,000元至4萬3,000元；居家長照機構則提供居家照顧服務員職缺，依機構及工作條件採時薪或按件計酬。對重視服務、喜歡與人互動或有意投入照顧工作的民眾，可依自身條件了解職務需求，逐步累積專業服務經驗。

此外，和德昌（麥當勞）、小北百貨、統一超商、全家便利商店、屈臣氏、三商餐飲、群品餐飲、朱記餡餅粥、錢櫃及台北市立聯合醫院忠孝院區等企業與機構也共襄盛舉，提供不同工作型態與職務選擇。

台北市就業服務處鼓勵求職民眾，不必因為缺乏信心而裹足不前，也不必等到完全準備好才開始行動。先盤點自己的興趣、專長與工作需求，帶著履歷走進徵才現場，主動了解職務內容、任用條件及未來發展。每一次面試都是認識工作的機會，每一次嘗試都可能成為職涯轉變的起點！

本周參加各站徵才28家廠商有DHL洋基通運、和德昌(民生一店/莊敬門市)、小北百貨、新光三越百貨、統一超商、三商餐飲、金御賞、柯旅天閣、黑橋牌企業、國泰餐飲事業、台北國泰萬怡酒店、屈臣氏、根基營造、禾馨民權婦幼診所、群品餐飲、錢櫃、寒舍餐旅、微笑單車、全家便利商店、頑味國際餐飲、漢記(朱記餡餅粥) 、大全聯內湖店、頂呱呱國際餐飲及北市聯合醫院忠孝院區與玖玖、凱風、暖心、采鋐照護伴隨等居家長照機購。