主管笑臉迎人卻暗中排擠！上班族控遭職場霸凌 說壞話還故意讓他聽見

職場上除了繁重的工作讓人困擾以外，同事間的人際關係更是一道課題。有一名網友在論壇「Mobile01」抱怨自己被主管冷暴力對待，對方不僅動用人際關係排擠，還在背後故意用他聽得到的音量說壞話，讓他無奈只能默默忍受。

原PO表示公司裡有兩名主管的行事作風完全不同，一位工作能力很強但人緣很差，另一位人緣很好，工作能力也不錯，一般人會認為人緣差的不好相處，而人緣好的較受歡迎，但事實卻不是這麼一回事。他解釋人緣差的那位主管在工作上雖有苛刻完美的要求、性子也急，但只侷限於工作上，會刁難純粹是因為部屬工作表現不符期待。

至於人緣好的主管常面帶笑容，講話圓滑，卻擁有公司最多的八卦資訊。看似很好相處，對人都笑笑的，但其實很表面，只要一被得罪或不如己意時，這位主管就會到處去說對方的不是，用人際關係的力量來排擠。

原PO說自己就是被針對的對象，這位主管會故意和別人聊天聊得很開心，實際上是忽略他、邊緣他，甚至找不同助理在他後方直接說壞話，音量還故意大到讓原PO可以聽到，讓原PO大嘆「活生生的職場霸凌」。

貼文一出，多數人都建議職場上只要做好自己的事就好，「一款米飼百樣人，社會人百百種，扮好自己角色，同事間好聚好散」、「所以說，職場上還是先把自己該做的事情做好比較重要」、「還是一句老話，職場上什麼人都有，只要扮演好自己的角色做好該做的，剩下的就不甘我的事了」。

也有網友安慰原PO，「以前此舉（被忽略）可能有殺傷力，但對現在很多人來說，卻可能反過來是一種『善舉』。現在很多人並不想跟同事有多親近，連聚餐和尾牙（單純為吃而去）都不想去了，誰還想跟同事聊天?」、「我覺得你做得很好，也很聰明，默不作聲是很好的回應」。

2026年《職業安全衛生法》新增的「職場霸凌防治專章」上路，主管的管理行為有了更高的法律檢視標準。《橘世代》整理了5大紅線行為，包括：私下聚會未邀特定下屬（關係排擠）、將工作群組截圖當作懲處或批評依據（公開羞辱）、交付明顯不相當之工作量或極端任務（職務霸凌）、情緒化言語或持續性個人攻擊（言語霸凌）、過度監視與隨時交辦非緊急公事（精神不當壓迫），提醒主管別跨過法規紅線。