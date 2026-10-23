摩斯漢堡用二度就業女性店員 網誇親切：像傳統市場賣水果的老闆娘

連鎖速食品牌摩斯漢堡的店員表現，近日意外成為社群討論話題。有網友在Threads發文表示，觀察到摩斯不少店員是二度就業的女性，工作態度給人認真、踏實的印象，尤其媽媽輩員工在服務及環境整潔方面的表現，讓人感到安心。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛分享自己在不同門市遇到親切店員的經驗，也有人回憶，摩斯過去就有聘用中高齡及身心障礙員工，認為品牌給人相當溫暖的感覺。

原PO指出，摩斯店員做事用心、踏實，尤其二度就業的女性員工，常讓顧客感受到認真負責的工作態度。貼文底下不少網友留言認同，紛紛表示：「這些媽媽輩的確實也都比較愛乾淨，做事普遍比較認真」、「重點是，她們都很有禮貌！」、「喜歡年紀大的店員，他們珍惜工作機會，態度認真」。

有人分享自己在摩斯也遇過服務態度極佳、待人真誠的女店員，也有人提到住家附近的摩斯漢堡，店員不僅有禮貌，服務也讓人更容易感到安心，甚至形容店員給人的感覺，就像「傳統市場賣水果的老闆娘」。

也有網友分享，約8年前就注意到摩斯部分門市有中高齡及身心障礙員工，認為他們工作認真、勤奮，讓人留下深刻印象。另有民眾點名安和店及愛買附近的門市，稱讚遇到的店員態度良好，顯示不少二度就業的女性店員的服務引起不少顧客共鳴。

不過，留言區也出現不同聲音，有人認為仍有改善空間，部分門市「真的該整修一下了」、「不得不說摩斯油煙味超級重，對媽媽們不友善欸！公司為什麼都不重視這問題呢？」