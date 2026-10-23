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光復節遇周日應補假 勞工若出勤雇主應給加倍工資

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北勞工局提醒，勞工於法定休假日或補假日出勤，則應加倍給付工資。圖／新北勞工局提供
新北勞工局提醒，勞工於法定休假日或補假日出勤，則應加倍給付工資。圖／新北勞工局提供

「紀念日及節日實施條例」於114年公布施行後，已將10月25日台灣光復節納入應休假日，新北市勞工局提醒，光復節當天雇主應給予勞工休假且照給工資，如適逢勞工每周休息日或例假時，勞雇雙方應協商擇期補假。如勞工於法定休假日或補假日出勤，則應加倍給付工資。

勞工局強調，勞基法規定的休假日，不會因為剛好遇到例假、休息日而消失，且出勤規範及工資計算倍率也有差異。目前事業單位多與勞工約定比照行政機關辦公日曆表出勤及補假，其中實施排班制的業者會透過與勞工簽署年度排休同意書、月班表等方式，事先針對國定休假日或補假日期加以協商排定，以避免日後發生休假日不足或假日出勤工資的計算爭議。

勞工局說明，今年10月25日適逢周日，針對與雇主約定比照行政機關辦公日曆表出勤，周六為休息日，周日為例假的月薪制勞工，雇主應於10月26日（周一）給勞工補假1天，但如需讓勞工於補假日工作，因屬法定休假日出勤，除事先應取得勞工同意外，針對當天出勤工作在8小時以內者，應再加給1日工資。

至於原來的周日（10月25日），因仍屬例假性質，雇主除非有天災、事變或突發事件等情形，並報勞工局核備後，否則不能使勞工出勤提供勞務。

勞工局提醒，事業單位如有違反規定，依勞基法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必遵守法令規定，以免到時違法受罰。

光復節 工資 勞工 勞工局 勞基法

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