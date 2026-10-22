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強颱薔琵來了！勞動部提醒：颱風假出勤 雇主須付計程車費

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
強颱薔琵步步逼近，氣象署已發布海上陸上颱風警報。聯合報系資料照
強颱薔琵步步逼近，氣象署已發布海上陸上颱風警報。聯合報系資料照

強颱「薔琵」逼近，氣象署22日發布陸上颱風警報，恐帶來強風豪雨，對工作場所及公共安全造成威脅。勞動部強調，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。

如確需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。

此外，對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部有六大提醒，且雇主應遵守職業安全衛生設施規則第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。

勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

過去曾有發生勞工朋友於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。

雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工自己負擔，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

但雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助，且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

勞動部提醒，所有從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險作業的工作者，均應提高警覺。

雇主應特別注意：第一，停止高風險戶外作業；第二，加強施工場所防颱整備；第三，落實鄰水及水域作業安全；第四，避免豪雨期間從事邊坡及開挖作業；第五，防範感電及機械設備危害；第六，建立緊急應變及通報機制。

勞動部強調，天然災害期間務必秉持「安全第一、防災優先」原則，密切掌握颱風最新資訊，及時調整施工及作業安排，以防止職業災發生，確保勞工健康與生命安全，同時減少災害損失。若雇主未於颱風期間落實必要防護措施而導致勞工發生職災，勞動部將依法查處、開罰。

勞動部 颱風假 颱風

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