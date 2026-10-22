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00後的反擊！職場老鳥愛刁新人「這也要問」 悲慘下場大快人心

聯合新聞網／ 綜合報導
職場霸凌示意圖。 圖／AI生成
職場霸凌示意圖。 圖／AI生成

部分職場前輩，會仗著資歷深，喜歡倚老賣老，然而這套並非總能吃得開。有網友就分享資深同事長期針對新人，不是冷嘲熱諷、隱藏資訊，就是故意指責她不照交代做錯事，然而新人並未因此忍氣吞聲，反而拿出紀錄和錄音向主管反映，最後成功讓惡前輩丟了工作。

原PO在Dcard分享職場觀察，指出部門一名資深同事總愛擺前輩架子，對新進的00後女同事相當不友善，遇到需要協同工作時，資深同事不但對新人詢問毫無耐心，還會酸「這也要問」、「這種東西不是基本的嗎」，即使新人按照她的方式完成工作，也會被挑刺說做錯，嫌棄新人講不聽，「現在的小朋友真的很有自己的想法」。

後來，某天新人直接向主管提離職，拿出資深同事找碴的完整紀錄，資料詳盡包含時間、事件、相關對話錄音，以及這些事情如何影響她工作，希望公司正式處理。主管當場變臉，這才知道兩人不是單純的個性不合而已。

最後新人仍堅持離職，但表明如果公司未妥善處理，不排除向相關單位申訴職場不法侵害的問題。隨後公司展開調查，也向其他同事了解情況，最後根據調查結果將資深同事解僱。

發文讓不少網友直呼「解氣」，紛紛表示「真的是活該踢到鐵板」、「最討厭這種倚老賣老的」、「那個妹妹真猛，把資深愛霸凌的老阿姨搞到解僱真的蠻厲害的」、「她是來救其他同事的，能把一個倚老賣老討人厭的同事趕走功德無量」。

Social Lab社群實驗室》也曾盤點8大職場老鳥討人厭行為，包括百般刁難、強勢獨斷、雙標、搞排擠、愛說閒話、甩鍋卸責、倚老賣老、情緒勒索。其中百般刁難、強勢獨斷跟其他行為的聲量差距出現斷層，許多網友都抱怨老鳥不能接受新人二次詢問、看不順眼就找麻煩，上班期間管東管西也很讓人感到窒息。

職場 新人 同事 離職

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