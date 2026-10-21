台積電建廠7年死18人…工傷協會：罰鍰無法阻止悲劇 籲政府介入

台積電高雄楠梓F22廠新建工程昨發生重大職業災害，釀4名工人死亡。工作傷害受害人協會今對罹災者表達深切哀悼，同時指出，台積電自2019年起，發生15起事故、造成18名勞工死亡，死亡人數非抽象數字；每一個人背後，都有一個受到重大衝擊的家庭，呼籲啟動全面的跨廠專案勞檢、建立第三方監督機制等。

工傷協會質疑，企業成長應與勞工生命保障並行，號稱「護國神山」的台積電能以嚴謹標準管理最先進晶片，為何不能以相同標準管理建廠現場最基本的安全？

工傷協會表示，協會連兩年前往台積電股東會提醒，要求企業主動慰問並長期協助職災家屬、強化各層承攬工程工安管理，以及建立獨立第三方監督。台積電董事長魏哲家董也曾公開表達「生命無價」、為工安不足致歉，強調企業有社會責任，將借鏡海外建廠管理經驗、增加管理作為，必要時由台積電親自管理。

工傷協會說，今年6月再次要求台積電正視承攬工安與第三方獨立監督，沒想4個多月後高雄工地再有勞工死亡，協會要問的是：過去公開表達的改善方向，實際增加多少現場工安管理人力、落實多少高風險作業查核、修正哪些工程施工程序？哪些具體改善已通過獨立驗證？

台積電職災罹難勞工黃信壹的姊姊，過去與工傷協會共同前往台積電股東會，盼望不要再有其他勞工家庭承受失去親人的痛苦，昨日的高雄工地重大職災，讓她淚訴「抗議好像沒什麼效果！」

工傷協會表示，台積電股東及政府應正視台積電工安問題，具有世界級製程與品質管理能力的台積電，卻反覆發生重大職災，代表值得檢視工期壓力、層層承攬、危害告知、鋼構及吊掛施工計畫、臨時固定與安全查核等制度是否存在缺口。

協會向魏哲家喊話，應公開說明2025年股東會工安承諾的執行成果，同時落實董事會及股東監督責任，將重大職災預防與承攬工安管理納入企業治理核心，建立董事會定期監督及高階主管績效問責機制，並建立獨立第三方工安監督機制：納入工會、承攬勞工代表、獨立職安專家及民間團體參與，定期公布檢查與改善成果，也必須保障職災勞工及家屬權益。

除此，勞動部應啟動跨廠勞檢，也須與國科會、園區管理機關跨機關專案檢討，公開近年事故清冊、違規與裁罰、承攬責任調查及制度改革時程，提出具體預防政策。