職災重建中心前執行長涉論文抄襲請辭 勞安所所長王厚誠接任

財團法人職業災害預防及重建中心屢傳爭議，首任執行長何俊傑任內發生職場霸凌事件，後任執行長李柏昌則爆出論文抄襲爭議，並請辭下台。執行長職位懸缺數月，勞動部今發布人事消息，將由勞動及職業安全衛生研究所所長王厚誠接任。

重建中心今發布新聞稿表示，王厚誠明（22)日將接任重建中心執行長。王厚誠表示，重建中心業務涵蓋職災事故前的源頭預防至傷病後重建復工，未來將結合過去在政策、法制及科研的實務經驗，促進政策、研究與第一線服務深度融合，為職災勞工提供更完善的支持及服務量能。

王厚誠指出，接任重建中心執行長後，將優先推動3項重點工作，第一項是以科研成果應用強化前端預防，結合勞動科研數據與新興科技，針對人因工程、新興化學品危害及氣候變遷下高溫作業等風險，強化源頭預防輔導與防災宣導，讓研究成果轉化為職場可運用的預防作為。

第二項工作是串聯全台職業傷病診治及重建專業機構網絡，從傷病診治、職能復健、社會復健到工作調整與職業重建，強化個案管理與資源轉介，協助職災勞工穩定重返職場。最後一項是強化勞資合作與復工支持，運用勞資實務經驗，推動企業及工會團體建立夥伴關係，強化職務再設計、合理調整及復工友善機制，讓職災勞工重返工作崗位時有更完善的支持與協助。

重建中心表示，王厚誠為中國文化大學勞工研究所碩士，公職服務逾30年，曾任行政院勞工委員會科長、專門委員、副處長、勞動部綜合規劃司司長及勞安所所長，95年獲選行政院模範公務人員，長期投入勞動政策與職業安全衛生工作，具勞動政策規畫、法制推動、跨部門協調及職業安全衛生研究管理經驗，也曾參與「就業保險法」、「性別平等工作法」、「大量解僱勞工保護法」及勞動三法等重大法案修法。