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職災重建中心前執行長涉論文抄襲請辭 勞安所所長王厚誠接任

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動及職業安全衛生研究所所長王厚誠接任財團法人職業災害預防及重建中心執行長。圖／重建中心提供
勞動及職業安全衛生研究所所長王厚誠接任財團法人職業災害預防及重建中心執行長。圖／重建中心提供

財團法人職業災害預防及重建中心屢傳爭議，首任執行長何俊傑任內發生職場霸凌事件，後任執行長李柏昌則爆出論文抄襲爭議，並請辭下台。執行長職位懸缺數月，勞動部今發布人事消息，將由勞動及職業安全衛生研究所所長王厚誠接任。

重建中心今發布新聞稿表示，王厚誠明（22)日將接任重建中心執行長。王厚誠表示，重建中心業務涵蓋職災事故前的源頭預防至傷病後重建復工，未來將結合過去在政策、法制及科研的實務經驗，促進政策、研究與第一線服務深度融合，為職災勞工提供更完善的支持及服務量能。

王厚誠指出，接任重建中心執行長後，將優先推動3項重點工作，第一項是以科研成果應用強化前端預防，結合勞動科研數據與新興科技，針對人因工程、新興化學品危害及氣候變遷下高溫作業等風險，強化源頭預防輔導與防災宣導，讓研究成果轉化為職場可運用的預防作為。

第二項工作是串聯全台職業傷病診治及重建專業機構網絡，從傷病診治、職能復健、社會復健到工作調整與職業重建，強化個案管理與資源轉介，協助職災勞工穩定重返職場。最後一項是強化勞資合作與復工支持，運用勞資實務經驗，推動企業及工會團體建立夥伴關係，強化職務再設計、合理調整及復工友善機制，讓職災勞工重返工作崗位時有更完善的支持與協助。

重建中心表示，王厚誠為中國文化大學勞工研究所碩士，公職服務逾30年，曾任行政院勞工委員會科長、專門委員、副處長、勞動部綜合規劃司司長及勞安所所長，95年獲選行政院模範公務人員，長期投入勞動政策與職業安全衛生工作，具勞動政策規畫、法制推動、跨部門協調及職業安全衛生研究管理經驗，也曾參與「就業保險法」、「性別平等工作法」、「大量解僱勞工保護法」及勞動三法等重大法案修法。

論文抄襲 職災 勞動部

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