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職缺薪資揭露門檻調整 學者建議依實際薪資統計設機制

中央社／ 台北21日電
為推動薪資透明化，政府擬將職缺薪資揭露門檻提高至新台幣5萬元。聯合報系資料照
為推動薪資透明化，政府擬將職缺薪資揭露門檻提高至新台幣5萬元。聯合報系資料照

為推動薪資透明化，政府擬將職缺薪資揭露門檻提高至新台幣5萬元。專家指出，此政策對傳統產業影響較大。並有學者認為，揭露門檻應依薪資中位數等實際統計設立調整機制。

為強化薪資透明度，勞動部研議修正薪資揭示門檻，並以最低工資的1.75倍來計算，若以明年最低工資3萬900元計算，薪資揭露門檻將訂為5萬元。立法院衛環委員會今天為此舉行「就業服務法」第5條薪資透明化制度修法公聽會。

勞資關係協進會在會中指出，若提高薪資揭露門檻至5萬元，對金融保險、資訊業影響較小，但對製造業、批發零售、支援服務業的基層主管影響較大。衝擊面上，除了薪資議價空間外，對於新舊員工薪資天花板效應等企業內部治理，也將產生影響。

對於揭露門檻，中央大學人資所兼任副教授辛炳隆表示，根據近年國內薪資波動資料，不反對將門檻向上調整1萬元。但法定調整機制，應根據本國籍受雇者經常性薪資實際統計、市場實際波動設立；且認為不應該把薪資揭露規定，在法令中就直接寫死。

政治大學法學院副教授林佳和也認為，難以說明目前門檻訂定標準，建議參考歐盟經驗，以特定勞工群體的薪資中位數為揭露基準，會較具參考性與說服力。至於面議薪資區間，他強調應配合個別勞工的詢問權、整體薪資結構評量機制等配套，才能真正落實公平。

台灣少年權益與福利促進聯盟則在會中指出，支持提高薪資揭露門檻與把薪資區間的標準訂得更清楚，推動薪資透明化，讓青年能判斷待遇、減少求職落差，並搭配穩定收入的保障，避免青年貧窮。

台少盟也建議，揭露門檻與薪資區間都應有計算依據和固定的檢討機制，而固定薪水和獎金也要分開寫清楚；另外也建議勞動部在官方平台設置填報專區，讓15歲至24歲青年可以填寫，讓政府看見落差出現在哪些產業、工作型態及年齡層，補充現有調查，作為持續檢討制度的依據。

勞動部次長李健鴻總結，目前觀察各界都認為有必要調高目前新台幣4萬元的門檻，但機制與邏輯可進一步討論；此外也除了定額數字或門檻外，也應該加強薪資揭露項目，對勞工才更有幫助。

至於國外做法，李健鴻說，勞動部蒐集各國資料，美國目前僅有加州在今年修法後界定薪資範圍，歐盟各國也沒有界定薪資範圍，就是因為若在法律把薪資範圍定義太過明確，將導致市場僵化程度太高，認為還是要保留一定彈性。

門檻 職缺 薪資 勞動部

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