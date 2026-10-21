上班族42K存不到錢？她不解越過越窮 職場老鳥教2招增加收入

現在萬物齊漲，尤其房價居高不下，許多北漂族存錢不易。日前有位女網友發文表示，她月薪4萬2千元，扣掉生活必要支出，如房租、水電、交通跟餐費，所存下的餘額便不多，讓她忍不住問自己：「我的錢到底花去哪了？」對比同儕有的已存錢、有房有車等，她疑惑「薪水沒變少，生活卻越過越窮，是我太廢，還是現在真的很難存錢？」。對此，有職場老鳥認為「換工作領域」與「投資理財」最重要。

一名女網友在社群平台Dcard發文表示，她發現每個月扣掉日常開銷，偶爾跟朋友聚餐、同事朋友結婚包紅包，這些開銷就把薪水吃掉了，剩下的錢沒有想像中的多，有時候會告誡自己「不要亂花錢、自己煮、少買東西」，但臨時有意外開銷，例如生病要看醫生，家裡要包紅包，或是朋友生日約吃飯，都會讓她的存款減少。

原PO納悶表示，她也沒有大筆開銷，不買精品，也不會天天喝星巴克，甚至衣服也都穿到快不能穿才會換，但月底看帳戶都忍不住疑惑「錢到底花到哪去？」。文末，她思考自己是否該換工作，同時擔憂換到工時更長、壓力更大的公司，不一定更划算，因此拋問網友，如果工作穩定，但薪水存不到錢，會繼續待著等加薪，還是直接找高薪工作？

文章曝光後，許多網友認為，薪資4萬2在台北本來就很難生存，建議她換「高薪工作」來累積資產，還有網友直接列點給意見，第1應該直接取消社交；第2則是少吃飯、喝豆漿、戒除手搖飲；第3是不旅遊、不逛街，假日在家休息；第4是顧好牙齒；第5是不養寵物；第6是自己剪頭髮。

另外也有職場老鳥指出，他從月薪3萬變成月薪7萬，認為「跟習慣比較有關」，月薪增加的方法是換工作領域，經歷變現是很有價值的，只要跳出舒適圈，比較容易獲得薪資大幅增加，接著是要投資理財，投入零股跟ETF，也能夠每個月多額外收入。