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台積電高雄廠工安事故釀4死 洪申翰：加強源頭管理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰（右）上午出席立院衛環委員會備詢，過程頻頻和幕僚交換意見。記者蘇健忠／攝影
勞動部長洪申翰（右）上午出席立院衛環委員會備詢，過程頻頻和幕僚交換意見。記者蘇健忠／攝影

台積電高雄廠區昨發生4死的工安事故，由於台積電職災頻傳，外界關注是否啟動專案勞檢，勞動部洪申翰今受訪表示，將會同國科會等中央目的事業主管機關進行源頭管理

立法院衛環及社福委員會今舉行「就業服務法第5條薪資透明化制度」公聽會。台積電近日接連發生多起職災，外界關注勞動部是否啟動專案勞檢。洪申翰受訪時回應，科技業建廠過程，可能因為工期比較趕，因此安全狀況較多，勞動部將會同國科會、國土署等中央目的事業主管機關從源頭進行風險管理，必須要有具體做法，而不只是後端勞檢。

此外，針對台灣美光晶圓科技企業工會將於明天發動罷工1天，盼資方具體回應工會的分潤訴求，洪申翰說，近期幾個勞資爭議案件，包括美光案，勞動部都有掌握勞雇雙方動態，也願意跟桃市府、竹科管理局，一同協助勞雇雙方溝通、協商，拉近彼此期待的差距。

洪申翰 台積電 源頭管理 勞動部

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