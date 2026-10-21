薪資揭露門檻調高到5萬元年底預告修法…洪申翰：推政策組合 助多數勞工加薪

最低工資連11年調升，明年將來到3萬900元。勞動部長洪申翰今坦言，光靠最低工資調升，無法讓整體勞工薪資都跟著提高，必須多元政策並行，因此政府將跨部會推出加薪政策組合，第一步就是提高求職階段的薪資揭露門檻至5萬元，勞動部預計年底預告「就業服務法」修正草案。

依規定，經常性薪資4萬元以下的職缺不得寫「面議」，必須揭示薪資範圍，因近8年未調整的揭露門檻，已無法反映勞動市場薪資水準，勞動部為此研擬提高揭露門檻。立法院衛福及社福委員會今也舉行「就服法第5條薪資透明化制度」公聽會。

洪申翰會前受訪表示，最低工資調升比較像是「托底」，若要進一步提升台灣勞工的整體薪資，只靠最低工資是不夠的，必須透過多元政策工具並行，形成加薪政策組合。勞動部第一步將透過修正就服法，擴大招募階段的薪資透明化，讓求職勞工取得對等的薪資及勞動條件資訊，進而提高議價能力，找到條件更好的工作。

他說，勞動部「跨國勞動力精進方案」已於今年上路，開放製造業透過替本國勞工加薪，增加移工名額，實施成果不錯。行政院也正研議修法「中小微企業升級轉型發展條例」，其中，企業只要替員工加薪，就可獲得擴大員工技能培訓補助、提高減稅額度及擴大信用保證額度等協助。

洪申翰強調，透過跨部會加薪政策組合，各項措施互補，能讓薪資在最低工資附近徘徊的勞工提高薪水，也期待讓薪水接近中位數的勞工，獲得更多加薪助力。

針對勞團及學者專家提議，應直接提高薪資揭露門檻，朝全面揭露方向邁進，洪申翰表示，這也是研議時的討論議題之一。不過，求職階段的薪資揭露，鎖定的是一定薪資以下的勞工，高薪勞工即使相同職位，薪資也可能存在較大差異，因此企業仍須保有一定的訂薪空間。

勞動部補充說明，研議制度時，需考量不同薪資層級的特性，如部分高薪或專業性職務，即使職位相同，也可能因個人專業能力、工作經驗及職務內容不同，而有較大的薪資差異，因此仍須保留企業一定的訂薪彈性；從國際制度來看，美國部分訂有薪資透明法規的州，也設定企業須達一定規模，才適用薪資揭露規定。