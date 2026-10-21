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桃園國際機場公司招募新進人員 64名職缺起薪最高6萬5290元

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場第三航廈工程陸續推進，機場公司將招募工程、運輸管理及行政管理3大類別共64名新進人員。圖為第三航廈外觀。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場第三航廈工程陸續推進，機場公司將招募工程、運輸管理及行政管理3大類別共64名新進人員。圖為第三航廈外觀。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場公司2026年新進從業人員甄試，即日起開放網路報名，至11月2日（星期一）17時止。預計招募正取64名、備取63名，涵蓋工程、運輸管理及行政管理3大類別。通過試用後起薪自新台幣4萬3,150元起，最高6萬5,290元，機場公司歡迎有志投入航空產業的人才踴躍報考。

機場公司表示，本次招募職缺包含土木、建築、機械、環工、資通、航務、營運安全控制、運輸管理、行銷、護理、政風、稽核、會計及一般行政等領域，並依身心障礙者權益保障法第38條規定設置保障名額。多數職缺須具備相關學歷及工作經驗，另有17名職缺不限工作經驗，只要具備符合職缺需求的學歷及英語檢定證明即可報考，為社會新鮮人提供投入機場工作的機會。

甄試第一試（筆試）訂於11月21日（星期六）舉行，第二試（面試）預定於12月19日至20日辦理，並於12月30日（星期三）公告甄試結果；有意報考者請詳閱甄試簡章所列各類組學經歷、專業證照及英語檢定等資格條件，並於期限內完成線上報名及繳費。

機場公司指出，隨著第三航廈、第三跑道等重大建設陸續推進，桃園機場在工程建設、營運安全、智慧科技及旅客服務等面向，都需要更多不同專業的人才投入。機場公司誠摯歡迎認同安全、正直、專業、創新及熱情等核心價值的人才加入。完整甄試資訊請至甄試報名網站或機場公司官網查詢，相關內容如有異動，以最新公告為準。

職缺 桃園 桃園機場

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