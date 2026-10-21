台積電高雄廠工安意外 勞團籲全面檢查工安機制

高雄台積電F22廠新建工程昨天發生工安事故，造成4人死亡，勞團今天說，護國神山不能以勞工生命為代價，應全面進行跨廠工安檢查及建立獨立第三方工安監督機制等。

高雄台積電F22廠新建工程昨天發生工安事故。4名人員在進行鋼構吊掛安裝作業時於高處墜落，昨晚3人不治，今天上午第4名傷者也確認搶救無效，此意外共造成4死。

工作傷害受害人協會今天發布聲明，對罹災者表達深切哀悼，也提到願提供家屬與傷者免費職災權益諮詢及法律協助。

工作傷害受害人協會表示，根據至20日蒐集的台積電相關建廠及工程死亡事故資料，從民國108年起已整理出15起事故，合計18名勞工死亡，這項統計是依協會案件資料彙整，仍待主管機關就完整事故清冊、承攬範圍及罹災人數進行核對。死亡人數不是抽象數字；每一個人背後，都有一個受到重大衝擊的家庭。

工傷協會表示，去年6月3日曾與RCA員工關懷協會、職災家屬前往台積電股東會陳情，要求企業主動慰問並長期協助職災家屬、強化各層承攬工程工安管理，以及建立獨立第三方監督，當時董事長魏哲家公開表達「生命無價」、為公司工安不足致歉，強調企業不只追求獲利，也有社會責任，不會僅以賠錢處理，並表示將借鏡海外建廠管理經驗、增加管理作為，必要時由台積電親自管理。

工傷協會說，職災家屬親自進入股東會陳情，董事長也公開道歉並承諾加強管理，重大死亡職災卻仍然發生，台積電應提出可受查證的改善成果，回應家屬的期待，而不是讓陳情止於當天的承諾。

工傷協會指出，台積電具有世界級製程與品質管理能力，但高速建廠所仰賴的基層承攬勞工，同樣應得到世界級的生命安全保障，呼籲一般投資人、國內外機構投資人、退休基金及政府持股代表，主動要求董事會公開建廠工程重大職災的事故分析、承攬管理查核與改善結果，將重大職災預防納入經營管理考核，並建立具獨立性與勞工參與的工安監督制度。

工傷協會也提出7項呼籲，包含落實董事長工安承諾、全面進行跨廠工安檢查、建立獨立第三方工安監督機制、保障職災勞工及家屬權益、落實董事會及股東監督責任、每年股東會提出職業安全專案報告以及要求國家積極介入預防重大職災。

工傷協會也強調，持續向台積電提出職安訴求，不是反對產業發展，而是要求企業成長與勞工生命保障並行。