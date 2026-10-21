職場Z世代很難搞？他「先教、再放手」　連三年業績破千萬

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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「Z世代整頓職場」經常成為網路話題，年輕員工的工作態度、與主管的相處方式，也引起討論。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年（2025/10/19～2026/10/18）「Z世代職場」相關討論，發現其中出現「整頓、主管、溝通、學習、能力」等關鍵字，話題涉及職場互動與工作學習。

部分網友對年輕世代抱持負面評價，有人直言：「我覺得Z世代真的超難相處」，還列出幾項他認為難相處的原因，包含：工作只做份內（常常分內也做不好）、準時上下班（上班不一定準時，下班一定準）等。也有人表示：「真的是看不慣一些Z世代的工作態度」。這些留言雖不能代表整個世代，卻也帶出第一線主管的實際課題：面對不同工作習慣與學習方式，該怎麼帶人？另一方面，相關討論中也出現「主管、溝通、學習、能力」等關鍵字可以看到，相關討論還涉及職場互動、專業學習及工作能力等議題。

面對年輕員工的學習與成長需求，主管該如何調整管理方式？信義房屋台北市古亭店提供了一個實際案例。店長王奕昕透過調整管理方式，帶領平均民國86年次的8人團隊，不僅維持高留任率，更連續三年創下千萬元業績。

調整新人培訓方式 主管不再「事事陪同」

信義企業集團提供

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2021年1月接任古亭店店長時，王奕昕面臨人才銜接不順與業績不振的挑戰。他觀察發現，台北市大安區有許多經驗豐富的房仲，年輕業務需要累積實務經驗。因此，他起初選擇親自陪同拜訪屋主、簽約，希望透過現場示範，讓新人更快熟悉業務流程。

然而，這樣的方式，效果不如預期。王奕昕坦言：「即使成功，同仁的成就感也不高。」這讓他開始重新思考，如何在傳授經驗的同時，給予年輕業務更多自主發揮的空間。

於是，他將工作流程拆解成具體步驟，並針對不同情境整理教案。以拜訪屋主為例，王奕昕會先與新人討論事前應準備哪些資料、屋主可能提出什麼問題，以及該如何回應，再透過模擬演練，讓新人熟悉流程後自行拜訪客戶。

調整做法後，王奕昕發現，Z世代新人反而獲得更高的工作成就感。即使實際拜訪時遇到與教案不同的情況，原本準備的說法派不上用場，年輕業務仍願意主動將問題帶回團隊，與主管共同討論更合適的溝通方式。

三年內想買房？店長協助拆解儲蓄與業績目標

除了協助新人累積實務經驗，王奕昕也會與同仁討論個人目標，將職涯期待轉化為具體的工作計畫。他認為，若能讓個人目標與日常工作產生連結，就能幫助年輕員工找到更明確的努力方向。

信義房屋鼓勵員工設定個人目標，王奕昕則會進一步將願望轉化為具體計畫。他舉例，曾有一名夥伴希望三年內買房，他便協助評估理想的房屋條件、區域行情及所需自備款，再推算每年需要的儲蓄金額，回推應達成的業績目標。

透過具體的財務與工作規劃，原本較抽象的買房目標，有了可以逐年檢視的執行方向。

年輕人才如何培養？企業提供多元培訓資源

在主管的實務指導之外，信義房屋提供線上課程、專業認證、實務演練及入店輔導，並安排主管領導能力培訓，支援不同職涯階段的學習需求。根據信義房屋2025年永續報告書，2025年員工平均受訓時數達55.54小時，已連續三年成長。

這些培訓資源如何接上工作現場，仍需要主管協助。王奕昕將課堂之外的學習拆成具體步驟：拜訪前準備與演練、由新人自行應對，再把問題帶回團隊討論。面對「Z世代難帶」的說法，他的經驗提供了一個管理上的思考：主管除了傳授經驗，也要留出空間，讓新人累積自己的判斷與成就感。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年10月19日至2026年10月18日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Z世代職場』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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