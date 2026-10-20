技能無礙！第19屆全國身心障礙者技能競賽明登場

第19屆全國身心障礙者技能競賽將在21日至22日於莊敬高職登場，329位身心障礙選手齊聚一堂，展現各職類專業技能及工作潛能，讓外界看見身心障礙朋友擁有一身專業領域的好本領，並角逐國手資格代表我國參加明年在芬蘭舉辦的國際展能節職業技能競賽。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心表示，全國身心障礙者技能競賽每2年舉辦1次，促使社會大眾對身心障礙朋友的工作技能與實力的重視與肯定，也提供身心障礙朋友更多的就業機會，競賽總計25職類，包括藝術、資訊、生活服務及其他等4大類群。

技能檢定中心指出，本屆參賽者年齡最小為15歲、最大70歲，參賽人數最多的3職類，分別為電腦軟體應用職類28人、繪畫職類25人、攝影職類25人，有趣的是，有不少過去獲獎的選手這次仍參賽，挑戰不同職類選手，其中有選手曾參賽達13屆/次，甚至還有夫妻檔、雙胞胎兄弟檔、母子檔及兄妹檔選手一起參賽。

技檢中心表示，獲選各職類前3名的選手，可分別獲得12萬元、6萬元及4萬元獎金；此外，還可申請甄審及保送入學加分，以及參加技能檢定申請免試術科測試等，本屆競賽更能與歷屆選手較勁，成績最優者，將獲選為國手，參加4年1次辦理的國際展能節職業技能競賽，明年5月將遠赴芬蘭赫爾辛基參賽，讓世界再次看見台灣技能實力。