快訊

高為元調查案激烈討論近5小時 清大校務會議表決流會…校方發聲了

不只有神秘外觀？宜蘭「阿拉伯皇宮」以10億賣出 內部驚見數億元珍藏

清大化學館傍晚火警…禁水物氫化鋁鋰起火 幸無人受困受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

技能無礙！第19屆全國身心障礙者技能競賽明登場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
上一屆全國身心障礙者技能競賽的珠寶金銀細工職類比賽。圖／勞動力發展署提供
上一屆全國身心障礙者技能競賽的珠寶金銀細工職類比賽。圖／勞動力發展署提供

第19屆全國身心障礙者技能競賽將在21日至22日於莊敬高職登場，329位身心障礙選手齊聚一堂，展現各職類專業技能及工作潛能，讓外界看見身心障礙朋友擁有一身專業領域的好本領，並角逐國手資格代表我國參加明年在芬蘭舉辦的國際展能節職業技能競賽。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心表示，全國身心障礙者技能競賽每2年舉辦1次，促使社會大眾對身心障礙朋友的工作技能與實力的重視與肯定，也提供身心障礙朋友更多的就業機會，競賽總計25職類，包括藝術、資訊、生活服務及其他等4大類群。

技能檢定中心指出，本屆參賽者年齡最小為15歲、最大70歲，參賽人數最多的3職類，分別為電腦軟體應用職類28人、繪畫職類25人、攝影職類25人，有趣的是，有不少過去獲獎的選手這次仍參賽，挑戰不同職類選手，其中有選手曾參賽達13屆/次，甚至還有夫妻檔、雙胞胎兄弟檔、母子檔及兄妹檔選手一起參賽。

技檢中心表示，獲選各職類前3名的選手，可分別獲得12萬元、6萬元及4萬元獎金；此外，還可申請甄審及保送入學加分，以及參加技能檢定申請免試術科測試等，本屆競賽更能與歷屆選手較勁，成績最優者，將獲選為國手，參加4年1次辦理的國際展能節職業技能競賽，明年5月將遠赴芬蘭赫爾辛基參賽，讓世界再次看見台灣技能實力。

芬蘭 勞動部 莊敬高職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

總統接見…國際技能競賽台奪3金

美容職類唯一男選手 葉正堂奪國際技能競賽銀牌

2026全球極限體能鋼鐵大賽圓滿落幕 近十萬人次共襄盛舉國際菁英齊聚台中

橫跨3世代登頒獎台！中華隊世界快艇衝浪賽勇奪3金2銅 部長李洋親發賀電鼓勵

相關新聞

旅宿缺工解方？勞動部指引增部分工時、彈性排班 延攬中高齡人力

人口邁向超高齡化，加上COVID-19疫情衝擊觀光旅宿業，旅宿缺工難題待解。勞動部近年透過專案媒合、就業獎勵等措施，推廣中高齡及高齡人力投入旅宿業，並發布旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引，日前指引再升級，新增部分工時相關內容，協助業者如何透過部分工時職缺及彈性排班，延攬中高齡人才。

員旅花蓮2天1夜要自費6000元 主管還宣布「不去得請假」讓員工氣炸

公司舉辦員工旅遊，原本是為了讓員工放鬆身心，沒想到卻讓員工越想越不滿！一名網友抱怨，公司規劃花蓮兩天一夜員旅，起初讓大家投票選擇目的地，直到行程確定後，主管才宣布每人須自費6000元，公司僅補助部分費用。更讓他傻眼的是，若不參加員旅，因為公司當天不營業，員工還得自行請特休，若假期不足就只能改請事假，讓他直呼難以接受。

強制員旅成負擔 五成上班族參加公司活動有壓力

企業福利不在多，而在於能否真正符合員工需求。1111人力銀行20日公布最新調查，高達90.8%上班族希望企業將福利預算直接轉為薪資或獎金，另有46.1%經常遇到公司福利「看得到、用不到」的情況；更有逾五成上班族曾因不想參加員工旅遊、聚餐等團體活動而感到壓力，顯示企業福利若缺乏彈性，反而可能成為員工負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。