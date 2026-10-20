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旅宿缺工解方？勞動部指引增部分工時、彈性排班 延攬中高齡人力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部日前發布「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊（企業版）」及「旅宿業中高齡者及高齡者職場指引手冊（勞工版）」升級版，新增部分工時內容，引導業者善用部分工時職缺、彈性排班，進用中高齡及高齡者填補人力缺口。記者葉冠妤／攝影
勞動部日前發布「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊（企業版）」及「旅宿業中高齡者及高齡者職場指引手冊（勞工版）」升級版，新增部分工時內容，引導業者善用部分工時職缺、彈性排班，進用中高齡及高齡者填補人力缺口。記者葉冠妤／攝影

人口邁向超高齡化，加上COVID-19疫情衝擊觀光旅宿業，旅宿缺工難題待解。勞動部近年透過專案媒合、就業獎勵等措施，推廣中高齡及高齡人力投入旅宿業，並發布旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引，日前指引再升級，新增部分工時相關內容，協助業者如何透過部分工時職缺及彈性排班，延攬中高齡人才。

勞動部勞動力發展署身特組副組長王雅芬指出，2020年疫情導致全球大量觀光從業人員退出市場，疫後觀光市場回溫，但旅宿業人力卻未隨之回流，房務、清潔人力尤其短缺。據統計，2026年台灣旅宿業職缺進、退率分別為3.25%及4.03%，高於整體服務業。

王雅芬表示，勞動部去年發布「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊（企業版）」及「旅宿業中高齡者及高齡者職場指引手冊（勞工版）」，教導企業如何徵才、用人、培訓及留才，也協助勞工掌握求職技巧、了解權益保障等。

此外，勞工只要經就業服務機構推介、受僱滿30日以上，即可申請五五就業獎勵。全時工作者每月可領取1萬元，部分工時工作者則可月領2500至5000元不等，最長發給6個月。據統計，截至今年8月，已有2895人申請五五就業獎勵，其中全時工作者2539人、部分工時工作者356人。

王雅芬指出，指引推出後，勞動部透過深度訪談業者及勞工，了解實際需求，此次再度升級，新增「部分工時」招募專節及排班制度等內容，也納入短期、彈性人力常見的勞健保與職業災害保險加退保規範及流程。

勞動部條平司專委李怡萱指出，旅宿業有淡旺季之分，房務與餐飲工作也有離峰、尖峰時段的差異，建議業者在人力需求較高的時段增加部分工時班別，透過全時與部分工時人力互補，提升排班彈性。

裕元花園酒店人力資源部經理王郁維分享，酒店目前仍以聘用台灣勞工為主，外籍實習生約占10%，中高齡員工占比為24%。考量中高齡員工工作時的生理負擔較大，酒店提供友善餐桌、骨骼肌肉講座等措施；另一方面，也訓練年輕員工學習以台語溝通，打造青銀共學的工作環境。

勞動部表示，「45+就業資源網」提供一站式就業服務，整合「找工作、找人才、找補助、找課程」等資訊，兩本手冊也可至45+就業資源網下載。

中高齡 缺工 勞動部

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