旅宿業中高齡人力指引升級 促善用部分工時解缺工

旅宿業缺工頻傳，勞動部今天發布新版旅宿業中高齡者及高齡者職場及人力運用指引，將部分工時勞工聘僱理念納入指引中，盼協助企業有效延攬、善用並留住中高齡人才。

勞動部今天舉行記者會，宣布全面升級「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊（企業版）」及「旅宿業中高齡者及高齡者職場指引手冊（勞工版）」。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉指出，勞動部民國114年首次發布2本指引手冊，為了讓指引內容更貼近第一線實務需求，這次特別進行內容全面升級，納入業界與勞工最關切重要議題，希望從企業管理與勞工求職的雙向視角，協助企業有效延攬、善用並留住中高齡人才。

勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組副組長王雅芬表示，這次「企業版」指引手冊內容特別新增因應部分工時與彈性工時的「排班制度優化指引」以及針對短期、彈性勞動力常見的勞健保與職業災害保險加退保流程，盼能協助雇主釐清法規與作業流程。

至於「勞工版」手冊部分，王雅芬說，手冊除了深入解析房務、餐飲、櫃檯等職務，教導勞工如何運用AI工具輔助撰寫履歷及面試應對，也新增高齡勞工重返職場常見實務問答，盼能解答勞工朋友常見疑問。

此外，王雅芬表示，手冊也提供數位技能提升與職場心理調適方案，並特別指出旅宿業多元的「部分工時」等彈性工作模式，能讓中高齡及高齡求職者依自身體能與家庭規劃兼顧生活，順利開啟精彩的職涯第二春。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱說，中高齡勞工有體力、生涯規劃、家庭照顧需求，可能沒意願從事8小時全時工作，雇主可考慮聘僱投入部分工時勞工，雖然全時勞工對雇主來說屬於較穩定人力，但旅宿業淡旺季明顯，住房跟餐飲需求也不同，其實都可用部分工時人力來填補缺口，維持旅宿業正常營運。

李怡萱提醒，雇主訂定契約時應明確規定工作內容，並事先說明是否有跨單位支援需求等，另外包含請假、工時等都仍應該遵守勞動法規，企業都可以參考僱用部分時間工作勞工應行注意事項。

李怡萱說，旅宿業如果可以妥善運用中高齡部分工時人力，對缺工有很大幫助，可在營運尖峰時支援，也可填補排班人力缺口。

勞動部表示，這次更新的兩本手冊都已上架至勞動部「45+就業資源網」，歡迎企業及勞工朋友免費下載運用。