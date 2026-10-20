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1111人力銀行「幸福企業票選活動」 吸引超過3422家企業參與

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行每年攜手全球華人集團等單位共同協辦「幸福企業票選活動」，以鼓勵企業重視薪資福利、職場文化、員工照顧以及工作環境，打造有溫度與永續價值的職場。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行每年攜手全球華人集團等單位共同協辦「幸福企業票選活動」，以鼓勵企業重視薪資福利、職場文化、員工照顧以及工作環境，打造有溫度與永續價值的職場。圖／1111人力銀行提供

台灣進入缺工時代，企業面臨人才招募與留任的雙重挑戰。在政府持續研議人力政策之際，企業如何提升薪資競爭力、提供符合員工需求的福利，也成為留才的重要關鍵。1111人力銀行每年攜手全球華人集團、壹一壹一科技股份有限公司、中華人事主管協會及財團法人創新智庫暨企業大學基金會共同協辦「幸福企業票選活動」，以鼓勵企業重視薪資福利、職場文化、員工照顧以及工作環境，打造有溫度與永續價值的職場。

1111人力銀行表示，「幸福企業票選活動」今年涵蓋「科技／能源研發」、「金融管顧」、「生技醫療」、「製造業」、「餐飲服務業」等11大產業類別，今年吸引超過3,422家企業參與，最終637家金獎企業脫穎而出（得獎名單：https://reurl.cc/RRlGXG）獲獎企業數打破過往紀錄。連年舉辦下來，「幸福企業」票選也成為觀察職場幸福感變動的重要指標。

1111人力銀行總裁林文雄表示：「2026年幸福企業延續歷屆的嚴謹機制，隨著台灣少子化、並進入超高齡社會，今年更特別在ESG永續框架中特別強化S（Social），並配合政府政策加碼表彰『生育獎勵與育兒支持』優秀企業，鼓勵打造友善育兒、留才育才的職場生態，藉此鼓勵企業照顧員工的家人，打造更優質的工作環境。」本屆特別表彰聚焦四大面向，包括產假與陪產假支持（S/G）、育兒津貼與托育支持（S）、彈性工時與親職友善職場（S/G），以及社會責任與永續育兒倡議（S/G），期盼透過具體行動守護家庭、厚植人才韌性，讓幸福職場成為企業永續發展的日常。

值得注意的是，幸福企業的評選與認證，也可能影響求職者的選擇。調查顯示，若企業獲得「幸福企業」獎項或認證，52.3% 受訪者表示會優先應徵，24.1%會列入重要參考，14.2%會稍微增加好感。顯示企業除了持續優化薪酬、福利與管理制度，也可透過具體行動展現對員工的重視，建立值得人才信賴的雇主形象。

人力銀行 缺工 競爭力

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