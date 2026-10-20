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員旅花蓮2天1夜要自費6000元 主管還宣布「不去得請假」讓員工氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，公司規劃花蓮兩天一夜員旅，主管宣布每人須自費6000元，更讓他傻眼的是，若不參加員旅，員工還得自行請特休。示意圖／AI生成
一名網友抱怨，公司規劃花蓮兩天一夜員旅，主管宣布每人須自費6000元，更讓他傻眼的是，若不參加員旅，員工還得自行請特休。示意圖／AI生成

公司舉辦員工旅遊，原本是為了讓員工放鬆身心，沒想到卻讓員工越想越不滿！一名網友抱怨，公司規劃花蓮兩天一夜員旅，起初讓大家投票選擇目的地，直到行程確定後，主管才宣布每人須自費6000元，公司僅補助部分費用。更讓他傻眼的是，若不參加員旅，因為公司當天不營業，員工還得自行請特休，若假期不足就只能改請事假，讓他直呼難以接受。

這名網友在Dcard以「公司員旅要自費6000，不去還要自己請假？」為題，指出公司員旅行程第一天安排七星潭、東大門夜市，晚上入住一般市區飯店，第二天則走訪幾個觀光景點，吃完午餐便準備返家，讓他覺得整體缺乏特別體驗，卻得自費拿出6000元參加。

這名網友坦言，這筆錢若自行規劃，還能安排住宿、吃美食或挑選想去的景點，認為若由公司全額補助，員工一起出遊並無不可，但如今不僅要自掏腰包，還得配合公司安排，連不參加都必須動用自己的假期，讓他忍不住質疑，這樣的員工旅遊是否失去了原本的意義？

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「花蓮2天還要自費6000，公司是補助500唷？」、「不去還要請特休這個比較扯吧？員旅不是福利嗎，怎麼搞得像不參加就要自己付出代價？」、「自費6000元還要被綁行程，我寧願自己出去玩欸」、「員工旅遊那兩天請假，順便去找工作」、「公司全額補助都不想參加的行程」、「兩天一夜花蓮要6000是盤子嗎？」、「不如真的請2天1夜，然後自己去其他地方玩」。

不少企業會舉辦員工旅遊，來凝聚同仁向心力，但若自費金額過高，恐怕美意反倒變調。本站曾報導，一名網友分享，公司近期籌辦國內員工旅遊，沒想到公布的方案中，光是每人住宿費就得自付4500元，且若攜帶眷屬同行也是相同收費標準。昂貴的自付額讓他「心涼了一半」，質疑公司究竟實質補助了什麼？直呼完全喪失參加的動力。

對此，網友回應「國內員旅還要自付4500，那我可能真的會選自己出去，感覺挺差的欸，你們公司是不是沒錢還要硬要說公司有員旅的福利」、「好爛喔，這樣真的乾脆自己出去玩，自己找朋友去至少行程跟日期都可以自己安排，而且最近不是剛好有國旅補助嗎？」、「這種爛企劃就是要揪大家一起不參加，讓出席人數難看到他們沒面子，國旅已經夠盤了，還要自費給他們做人情喔？」。

自費 主管 員工旅遊

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強制員旅成負擔 五成上班族參加公司活動有壓力

企業福利不在多，而在於能否真正符合員工需求。1111人力銀行20日公布最新調查，高達90.8%上班族希望企業將福利預算直接轉為薪資或獎金，另有46.1%經常遇到公司福利「看得到、用不到」的情況；更有逾五成上班族曾因不想參加員工旅遊、聚餐等團體活動而感到壓力，顯示企業福利若缺乏彈性，反而可能成為員工負擔。

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