強制員旅成負擔 五成上班族參加公司活動有壓力

企業福利不在多，而在於能否真正符合員工需求。1111人力銀行20日公布最新調查，高達90.8%上班族希望企業將福利預算直接轉為薪資或獎金，另有46.1%經常遇到公司福利「看得到、用不到」的情況；更有逾五成上班族曾因不想參加員工旅遊、聚餐等團體活動而感到壓力，顯示企業福利若缺乏彈性，反而可能成為員工負擔。

1111人力銀行發布「2026上班族最有感福利」調查，結果顯示，員工最重視的前三項條件，依序為「獎金及分紅制度透明」占65%、「薪資具市場競爭力」占62.5%，以及「工時合理且能準時下班」占57.8%；其次為福利符合員工實際需求占57.1%，以及主管尊重並信任員工占45.6%。

若從實際福利感受觀察，最有感的前三項福利分別為年終、績效或分紅獎金，占73.8%；三節獎金或禮品占62%；額外特休或有薪假占42.6%。顯示相較於形式上的福利安排，具有實質經濟效益的獎金與休假，更容易獲得員工認同。

相較之下，最讓員工無感的福利，則以「很少拿得到的績效或分紅獎金」占53.4%居冠，其次為不符合需求的三節禮品占43.4%、強制或占用假日的員工旅遊占34.1%，以及限制過多的彈性工時占32.2%。

值得注意的是，原本用來凝聚團隊感情的企業活動，也可能形成職場壓力。調查顯示，22.1%受訪者經常因不想參加員工旅遊、聚餐、尾牙或團體活動而感到壓力，另有28.1%偶爾有此感受，合計達50.2%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，企業必須理解，公司提供的福利若缺乏實質價值，或未考量員工個別需求，即使投入資源，也未必能轉化為員工滿意度。

調查也發現，員工對福利自主選擇的需求相當高。高達98%受訪者支持企業改採「自選式福利」，讓員工依個人需求選擇旅遊、進修、健康、育兒或交通補助，其中72.9%表示非常支持。

若企業福利預算有限，90.8%上班族希望直接轉為薪資或獎金，其次是增加休假或彈性工時，占57.1%，以及提供餐費、交通等日常補助，占36.4%。其中，選擇增加休假或彈性工時的受訪者，有61.96%是需要照顧長輩與子女的三明治族。

曾仲葳指出，現今員工對福利的期待，已不再只是項目多寡，而是能否回應個人生活需求。企業若能透過更具彈性、差異化的福利設計，將有助於提升員工滿意度與認同感，進一步強化留才競爭力。

此外，1111人力銀行今年幸福企業票選吸引約3,422家企業參與，最終有637家企業獲得金獎，獲獎家數寫下歷年新高。1111人力銀行總裁林文雄表示，因應少子化與超高齡社會，今年特別強化生育獎勵與育兒支持相關表彰，希望鼓勵企業打造友善育兒、留才育才的職場環境。

本次調查於2026年9月26日至10月15日進行，針對1111人力銀行求職會員採立意抽樣，共回收1,173份有效樣本。