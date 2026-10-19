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大學畢業生最會跳槽？員工流動率3.21%居各學歷之冠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處最新統計顯示，大學學歷員工流動率達3.21%，居各教育程度之冠。圖／AI生成
主計總處最新統計顯示，大學學歷員工流動率達3.21%，居各教育程度之冠。圖／AI生成

主計總處最新統計顯示，2025年底工業及服務業大專以上學歷員工占比達64.8%，較十年前增加3.2個百分點；其中，大學學歷員工流動率達3.21%，居各教育程度之冠。

主計總處公布「2025年工業及服務業受僱員工進退與特徵概況統計結果」，從員工教育程度觀察，隨著高等教育普及，大專及以上學歷員工已成為職場主力，占比從2016年底的61.6%，逐步攀升至2025年底的64.8%，十年間增加3.2個百分點。

相較之下，高中、高職學歷員工占比由29.3%下降至27.8%，減少1.5個百分點；國中及以下學歷員工占比則從9.1%降至7.4%，減少1.7個百分點。

觀察不同學歷員工的進退情形。2025年全體員工全年流動率為2.32%，其中大學學歷員工流動率達3.21%，為各教育程度最高，且較2024年的3.14%增加0.07個百分點；研究所學歷員工流動率為2.7%，較前一年的2.66%增加0.04個百分點，兩者均高於整體平均。

相對而言，高中、高職學歷員工流動率為1.68%，專科學歷者為1.44%，國中及以下學歷者則僅1.32%，為各教育程度最低。

調查亦統計服務年資，2025年底工業及服務業受僱員工平均服務年資為6.5年，與2024年持平，較2016年的5.9年增加0.6年。其中以服務1年至未滿3年者占25.8%最多，其次為5年至未滿10年占18.8%。

拉長時間觀察，年資未滿3年員工占比已由2016年的45.5%，下降至2025年的43.9%，減少1.6個百分點；相較之下，服務15年以上員工占比則由11.3%微升至12.2%。

跳槽 大學 主計總處 服務業

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