年輕人在哪？台灣職場正加速老化 員工平均年齡逾40歲

台灣的職場正在加速「老化」。主計總處最新統計顯示，2025年底工業及服務業受僱員工平均年齡達40.6歲，較十年前增加0.8歲，其中45歲以上員工占比升至34.4%，寫下近十年新高。此外，企業規模也與員工流動情形呈現明顯差異，500人以上大型企業流動率僅2.01%，為各規模企業最低，顯示大型企業員工進退相對穩定。

依據主計總處「2025年工業及服務業受僱員工進退與特徵概況統計結果」，觀察近十年勞動市場結構，45歲以上受僱員工占比由2016年底的32%，逐年攀升至2025年底的34.4%，十年間增加2.4個百分點，且呈現持續上升趨勢。

相較之下，25至44歲青壯年員工占比則從2016年底的59.6%，下降至2025年底的57.4%，減少2.2個百分點；未滿25歲員工占比也由8.5%降至8.3%。隨著中高齡員工比重提高，整體受僱員工平均年齡亦從39.8歲升至40.6歲。

主計總處統計，2025年全體工業及服務業員工全年進入率2.35%、退出率2.29%，流動率為2.32%。但從各年齡層員工進退情形觀察，35歲以上員工的退出率開始高於進入率。

2025年35至44歲員工全年進入率1.57%，低於退出率1.63%；45至54歲進入率1.10%，退出率1.18%。55歲以上員工進退差距明顯擴大。55至64歲進入率1.06%，退出率達1.42%；65歲以上進入率更只有0.98%，退出率卻達3.01%，相當於進入率的三倍。

企業規模與員工流動情形也有明顯關聯。細看不同規模企業，員工退出率隨企業規模擴大，呈現先升後降的趨勢。9人以下企業退出率2.36%，10至99人企業升至2.46%，100至199人企業進一步升至2.57%，200至299人企業則達2.7%，為各規模企業最高。

不過，企業規模再往上擴大，退出率反而逐步下降。300至499人企業退出率降至2.58%，500人以上大型企業更明顯降至1.84%，不僅低於其他規模企業，也低於整體平均的2.29%。

這項差異同樣反映在員工流動率上。200至299人企業流動率2.68%，為各規模企業最高；300至499人企業略降至2.64%，500人以上企業則大幅降至2.01%，成為員工進退最穩定的企業規模。