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勞工上凱道提4大訴求 勞動部：持續蒐集意見、尋求共識

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞工團體今於總統府前凱德格蘭大道舉辦遊行，提出「全面增加薪資」、「勞退雇提提高」、「設立分潤制度」、「安全網要革新」4大訴求。記者李柏澔／攝影
勞工團體今於總統府前凱德格蘭大道舉辦遊行，提出「全面增加薪資」、「勞退雇提提高」、「設立分潤制度」、「安全網要革新」4大訴求。記者李柏澔／攝影

勞工團體今於總統府前凱德格蘭大道，舉辦「提高勞退新制提撥、116年加薪」集會遊行，本次遊行4大訴求為「全面增加薪資」、「勞退雇提提高」、「設立分潤制度」、「安全網要革新」。勞動部回應，將持續蒐集並傾聽各界意見尋求共識，審慎評估處理。

針對提高勞退提撥的訴求，勞動部表示，將持續鼓勵雇主提高提繳率、鼓勵勞工參與自提，以實質提升勞工退休福祉。目前勞動部與金管會協作，將上市櫃公司為勞工提高雇提率達一定人數比例者，作為ESG評鑑進階加分要件，以鼓勵事業單位主動提高雇主提繳率。

針對全面調薪與分潤訴求，勞動部指出，未來仍將透過不同政策工具來鼓勵企業為勞工加薪，同時也會強化工會協商能力、提供勞工訓練資源，以提升勞工職能，促進提高勞工薪資的良性循環。也呼籲雇主應隨著最低工資調升，對既有員工應做併同薪資調升的考量。

至於改善公務員、消防員、醫護及警察等基層人員的勞動權益與職場安全訴求，勞動部指出，將持續落實公務人員保障法、公務人員執行職務安全及衛生防護辦法，以及職業安全衛生法等相關法規，務求從源頭降低職場風險，確保每一位基層人員的執勤安全與權益。

勞動部也指出，近期會加強督導、查核事業單位並跨部會共同強化高風險作業風險評估及預防措施，並針對「高工時、高違規、高風險」行業擴大規畫並辦理勞動條件專案檢查，並特別針對工資、工時、休息、例假等事項進行檢視，以杜絕不肖企業的脫法行為。

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