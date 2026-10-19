7成受雇勞工薪資低於平均薪資 逾2000勞工上凱道提全面加薪等4訴求

今超過2000名勞工於總統府前凱德格蘭大道，舉辦「提高勞退新制提撥、116年加薪」集會遊行。本次遊行4大訴求為「全面增加薪資」、「勞退雇提提高」、「設立分潤制度」、「安全網要革新」，喊話賴政府與朝野立法委員不要打關心勞工的假球，同時也預告不排除2028年推動全國總罷工。

今天艷陽高照，但仍有超過2000名勞工上凱道爭取權益。台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，目前台灣勞工最關心的勞動政策，就是要求全面加薪和改革退休制度，政府只會每年調整最低薪資當作政績，目前台灣有70%的受雇勞工薪資低於平均薪資，已經是史上最高，勞退新制提撥率6%也過低，應提高到15%。

桃園市產業總工會理事長施淑華指出，立法院有17個版本的「勞工退休金條例」修法草案，但都還躺在立法院，呼籲立委們不要只顧選舉，否則在後年總統與立委選舉前，勢必會有更強力的勞工集結行動抗爭，預告不排除2028年要推動全國總罷工。

針對社會安全網，消防員公共權益促進會表示，社工是社會安全網的第一線，卻拿著國家最少的資源、最不健全的制度來幫助弱勢；基層員警部分，近10年每年都有5到6位自殺，尤其夾雜在社會犯罪和政府威權之間，是最無法也最不敢發聲的一群。

此外，消防員近年不斷殉職，到現在都還沒有任何殉職報告出來，因此也無法促成改善，原本的調查制度從內政部推卸到地方，消防員既然無法自救，又如何成為民眾的後盾？醫護人員部分，急診變門診、待遇失衡，以及和死神拔河的壓力，都讓他們喘不過氣。

消防員公共權益促進會指出，公務人員是被政府被最大限度的壓榨的一群，結果加班費超過上限卻可以合法不給錢，這個政府簡直爛透了，「賴清德總統，你可以從總統府看到我們嗎？」

中華電信工會總會理事長鄧克廉指出，現在讓勞工最難受的就是薪資偏低，全台70%勞工薪資低於平均薪資，代表薪資長時間沒有成長，遲早會被最低工資給追上。另也喊話賴總統，如果勞工爭取權益就受到打壓，那麼利潤要共享都是假的。