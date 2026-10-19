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影／多場勞資協商破局 勞團今赴凱道爭加薪提高勞退提撥
因不滿薪酬分配不均及勞退提撥過低，加上多場勞資協商陸續破局，勞工團體今天下午號召群眾集結凱達格蘭大道，展開「提高勞退新制提撥、116年加薪」遊行，隊伍沿中山南路繞行立法院周邊表達不滿。
台灣工人鬥陣總工會理事長何政家接受媒體聯訪時表示，今天走上凱道主要向政府提出四大主張，包括「企業要加薪」、「勞工要分潤」、「勞退要提高」及「安全要革新」。何政家直言，現行勞退新制雇主提撥率6%明顯過低，勞資雙方與跨黨派立委在公聽會上早已凝聚共識，認為現行費率過低，甚至有立委表態支持提高雇主提撥率。
何政家指出，勞工團體從去年7月1日持續訴求至今已超過一年，政府卻始終沒有明確態度與積極回應。勞團今天發起遊行，就是要強力要求政府儘速推動修法，實質且有效調高勞退提撥率，讓台灣勞工未來的退休生活能獲得更完善的保障。
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