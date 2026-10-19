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影／多場勞資協商破局 勞團今赴凱道爭加薪提高勞退提撥

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
勞工團體今天號召群眾走上凱達格蘭大道，遊行隊伍集結出發，場面盛大。 記者張文玠／攝影
勞工團體今天號召群眾走上凱達格蘭大道，遊行隊伍集結出發，場面盛大。 記者張文玠／攝影

因不滿薪酬分配不均及勞退提撥過低，加上多場勞資協商陸續破局，勞工團體今天下午號召群眾集結凱達格蘭大道，展開「提高勞退新制提撥、116年加薪」遊行，隊伍沿中山南路繞行立法院周邊表達不滿。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家接受媒體聯訪時表示，今天走上凱道主要向政府提出四大主張，包括「企業要加薪」、「勞工要分潤」、「勞退要提高」及「安全要革新」。何政家直言，現行勞退新制雇主提撥率6%明顯過低，勞資雙方與跨黨派立委在公聽會上早已凝聚共識，認為現行費率過低，甚至有立委表態支持提高雇主提撥率。

何政家指出，勞工團體從去年7月1日持續訴求至今已超過一年，政府卻始終沒有明確態度與積極回應。勞團今天發起遊行，就是要強力要求政府儘速推動修法，實質且有效調高勞退提撥率，讓台灣勞工未來的退休生活能獲得更完善的保障。

遊行勞工舉著訴求標語，展現基層勞工團結決心。 記者張文玠／攝影
遊行勞工舉著訴求標語，展現基層勞工團結決心。 記者張文玠／攝影

勞工團體今天在凱達格蘭大道集結遊行，工會成員手持旗幟與布條沿中山南路繞行立法院周邊。 記者張文玠／攝影
勞工團體今天在凱達格蘭大道集結遊行，工會成員手持旗幟與布條沿中山南路繞行立法院周邊。 記者張文玠／攝影

勞工團體出動高空作業車於凱道升起四大訴求黑布條，正對總統府表達強烈抗議。 記者張文玠／攝影
勞工團體出動高空作業車於凱道升起四大訴求黑布條，正對總統府表達強烈抗議。 記者張文玠／攝影

遊行勞工舉著訴求標語，展現基層勞工團結決心。 記者張文玠／攝影
遊行勞工舉著訴求標語，展現基層勞工團結決心。 記者張文玠／攝影

遊行勞工舉著訴求標語，展現基層勞工團結決心。 記者張文玠／攝影
遊行勞工舉著訴求標語，展現基層勞工團結決心。 記者張文玠／攝影

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家今天下午在凱道接受媒體聯訪，批評勞退新制提撥率6%過低，要求政府速推修法提高提撥率。 記者張文玠／攝影
台灣工人鬥陣總工會理事長何政家今天下午在凱道接受媒體聯訪，批評勞退新制提撥率6%過低，要求政府速推修法提高提撥率。 記者張文玠／攝影

勞工團體今天號召群眾走上凱達格蘭大道，遊行隊伍集結出發，場面盛大。 記者張文玠／攝影
勞工團體今天號召群眾走上凱達格蘭大道，遊行隊伍集結出發，場面盛大。 記者張文玠／攝影

凱道 勞退 勞團

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