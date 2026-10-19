履歷只印一半... 下半頁寫「僱我解鎖全部潛能」爆紅梗圖再瘋傳

求職競爭激烈，有人為求突圍而出不惜出盡奇招。1張「只印了一半」的求職履歷日前在網上再度瘋傳，該履歷上半部分一切正常，但下半頁卻戛然而止，整片空白版面只留下一句粗體大字：「Hire me to unlock my full potential」（僱用我，解鎖我的全部潛力）。早前在美國論壇上就已廣傳的梗圖又一次引發網友熱議。

簡歷上半頁正經下半頁留白

綜合媒體報導，引發熱議的履歷上半部分印有求職者半邊臉的照片，旁邊為一段工整的職業目標，然而，下半部分通常用作填寫教育背景、工作經歷與技能專長的版面卻全部欠缺，並於空白處中央印有一句：「Hire me to unlock my full potential」（僱用我，解鎖我的全部潛力）。

舊梗圖翻熱 疑新照配合Meme圖二創

這「半張履歷」並非首次在網路出現，以往已有幾乎一模一樣的圖片已在海外社交平台流傳，由於其風格猶如知名遊戲商要求玩家付費解鎖內容（DLC）的商業模式，當時已被大量網友截圖嘲笑。據網友比對，最新瘋傳的版本，極可能是有人將新照片合成至原有Meme圖之上的二次創作。

網反應兩極 稱會被自動篩選系統剔除

這張奇特履歷曝光後，網友反應兩極。有人大讚求職者有膽識：「這是我很久以來見過最聰明的東西之一。如果我是招聘人員，我百分百會打電話約你面試。」也有人幽默嘲諷：「打印機印到一半，停下來要你先付款。」更有網民將其比作手機抽卡遊戲：「他們會電郵你一個抽獎箱，有0.01%機會抽到聘書。」

不過亦有網友指出這份「精簡」履歷因欠缺工作經歷、技能專長及聯絡資料，在首輪自動篩選系統（ATS）處理求職申請時就已注定被自動剔除。這種「半截履歷」，看來還是當作網路笑話看看便算。

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文章授權轉載自《香港01》