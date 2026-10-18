從技術職到管理職、讓專長成為競爭力 北市23家企業釋出逾千職缺

找工作不只看薪水，更要讓自己的專長發揮最大價值！台北市就業服務處各就業服務站將於10月20日至22日辦理小型徵才活動，邀集宜家家居(IKEA)、三商家購（美廉社）、鼎王國際餐飲、王品餐飲、微笑單車、中興保全、萊爾富、全家便利商店等23家企業，釋出1,006個工作機會，涵蓋餐飲、零售、長照、汽車、交通運輸、保全及消防安全等產業。無論擅長服務溝通、餐飲烹調、照顧陪伴、車輛維修，或具備資訊、行銷及機電技術專長，都有機會找到適合自己的舞台。

薪資亮點一次看！居服時薪450元、餐飲晚班月薪5萬元、工程師年薪60萬元。鼎王國際餐飲招募外場服務員及內場廚務員，早班月薪4萬1,200元至4萬5,000元，晚班更達4萬7,200元至5萬元，另有時薪220至270元的兼職職缺；王品餐飲旗下青花驕招募大廳見習襄理、廚藝助理及計時人員，正職月薪3萬8,000元至4萬6,300元，計時時薪210至260元。金皇食品、三商餐飲、和德昌（麥當勞）、頂呱呱、謙禮國際及聚滿盛等企業，也提供正職、計時及宴會餐飲相關職缺，讓擅長人際互動、餐飲服務或廚務工作的求職者，依經驗與生活需求彈性選擇。

喜歡與人互動，還是擅長企劃、數位及管理？零售業也有不同發展路徑！萊爾富除招募門市人員、儲備店經理及儲備區經理，儲備區經理月薪4萬元至4萬3,000元，總公司另有商品企劃採購高級專員、.NET程式設計師及數位行銷儲備幹部職缺，提供從門市服務到管理、行銷及資訊專業的發展機會。三商家購（美廉社）及全家便利商店則招募儲備幹部、門市正職與計時人員，其中全家支援大夜職缺月薪4萬元起，適合希望累積門市實務或朝管理職發展的求職者。

願意助人、重視工作成就感，長照服務也能累積專業實力。愛馨居服、靖芯、歲悅、恊宏及潤田居家長照等機構，提供居家照顧服務員、照顧服務員、居服督導及個案管理員等職缺。其中，潤田居家照顧服務時薪240至450元，愛馨居服員時薪230至300元，居服督導月薪3萬5,000元起、個管員月薪4萬元起。對於具備耐心、同理心及照顧熱忱的求職者，可依自身資格與經驗投入服務工作，逐步累積照顧專業。

此外，具備技術、維修及現場應變能力的求職者，也能找到發揮所長的機會。中興保全科技招募設備維修工程師，年薪60萬元；微笑單車（YouBike）提供調度及維護專員職缺，夜班月薪4萬4,600元至4萬9,600元，另有計時工作；新凱汽車(VOLVO)則招募資深引電技師、車輛美容及烤漆修護技師、汽車銷售顧問、會計與行銷企劃等人員，適合不同技術及專業背景的求職者。北大消防安全設備公司亦提供行政繪圖、機電保養及工務助手等工作機會。

台北市就業服務處表示，工作選擇不應只有單一標準，除了薪資，也應考量個人專長、工作時段、興趣及長期發展。歡迎有求職、轉職或重新規劃職涯需求的民眾，把握10月20日至22日下午2時至4時的徵才活動，前往內湖、北投、西門、艋舺、南港東明及景美等就業服務站洽詢，讓專長找到用武之地，為職涯開啟新篇章。