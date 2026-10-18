遠行與落腳！國際移工禪繞畫展 畫出思鄉與希望

離鄉背井的移工，一份份行囊裝滿對未來的期盼。由新事社會服務中心、北市民政局主辦的「遠行與落腳——第八屆國際移工禪繞畫展」近日於萬華新住民會館開展，這群在台灣打拚的人們，以充滿生命韌性的禪繞畫創作，向台灣社會展現跨越海洋、深耕異鄉的真實心境。

移工畫家Sheila分享作品「一個星期天的早晨」。她提到，每周最盼望的就是周日前往教堂擔任志工與讚美上主，台北捷運一塵不染的環境與井然有序的乘車文化讓她深感喜愛，而每當生活中遇到困惑與挫折時，只要能沉浸於信仰，慢下腳步欣賞台北之美，便能重新獲得前行的勇氣與喜悅。

新事社會服務中心指出，展出的作品也串聯成一條完整的生命旅程：從描繪告別故土時依依不捨的「離鄉的轉變》」、記錄初到異地受訓生活的「抵達時刻」，再到以台北101、捷運系統與中正紀念堂為題的「我看見的台灣」。每幅畫作都不只是視覺藝術，更是這群異鄉人在台灣奮鬥、調適與落腳的生活切片。

除靜態畫作，日前的開幕現場宛如一場熱鬧的東南亞文化嘉年華，開場由印尼移工以傳統舞姿演繹妻子迎接丈夫出海捕魚歸來的溫馨；越南朋友則帶來深情的歌曲演唱，菲律賓新住民也透過細膩傳神的扇子舞，生動傳遞害羞與憤怒等豐富情感，博得滿堂彩。

新事社會服務中心執行長鍾佳伶表示，移工朋友透過一筆一畫的禪繞畫，展現出強韌的生命力，藝術更是打破語言與國界藩籬的最佳橋樑，期盼藉由展覽促進彼此理解與尊重，攜手打造共融、友善的多元社會。

台北市勞動力重建運用處處長陳昆鴻則肯定第一線社工與團體的長年陪伴，讓移工在台能獲得即時且溫暖的協助。他強調，移工為台灣注入豐富的文化色彩，促進了跨文化的交流與理解，也使台灣社會更加包容。

國際移工禪繞畫作品展「遠行與落腳」 展至31日，歡迎民眾走進展場，在細膩的筆觸與線條中，感受移工對家鄉的思念、對生活的堅持，以及在台灣這片土地上落腳扎根的動人故事。